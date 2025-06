Nyckelbacken stannar i Brynäs

Maude Poulin-Labelle hämtades in under den gångna säsongen och blev en nyckelspelare i Brynäs.

Nu är 25-åringen klar för en fortsättning i klubben.

Maude Poulin-Labelle stannar i Brynäs.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Brynäs meddelar via sin hemsida att backen Maude Poulin-Labelle förlängt sitt avtal med klubben.

Den 25-åriga backen, som anslöt till Brynäs i december, har skrivit på ett nytt ettårskontrakt.

– Det känns bra att vi kommit fram till en lösning med Maude. Hon blev ett väldigt nyttigt tillskott i laget under den gångna säsongen och vi känner att det finns något att bygga vidare på. Hon är en bra tvåvägsback med offensiva kvalitéer samt mycket rutin och erfarenhet, något som adderar till gruppen vi har, säger sportchefen Erika Grahm.

Trots att Poulin-Labelle kom in sent under säsongen och missade mer än hälften av matcherna i grundserien så blev hon Brynäs poängbästa back. 25-åringen stod för 16 poäng (4+12) på 17 matcher i grundserien samt två poäng (0+2) på nio slutspelsmatcher.