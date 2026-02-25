Knapp seger för Frölunda HC på bortaplan mot Färjestad

Seger för Frölunda HC med 2–1 mot Färjestad

Elisa Holopainen gjorde två mål för Frölunda HC

Andra raka förlusten för Färjestad

Det blev seger för bortalaget Frölunda HC i matchen mot Färjestad i Löfbergs Arena. Laget vann onsdagens match i SDHL med 2–1 (1–0, 1–0, 0–1).

Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson:

– Skön seger efter ett långt uppehåll. Fanns bra saker och saker vi kan finslipa på.

Färjestad–Frölunda HC – mål för mål

Frölunda HC tog ledningen efter 9.53 genom Elisa Holopainen efter förarbete från Emilia Vesa.

Efter 1.07 i andra perioden nätade Elisa Holopainen på nytt på pass av Tuva Kandell och Hanna Olsson och gjorde 0–2.

17.12 in i tredje perioden fick Alexie Guay utdelning framspelad av Michelle Löwenhielm och Emma Murén och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Färjestad.

Med en omgång kvar är Färjestad på åttonde plats i tabellen medan Frölunda HC leder serien.

Fredag 27 februari 19.00 möts lagen igen i Frölundaborg.

Färjestad–Frölunda HC 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

SDHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (9.53) Elisa Holopainen (Emilia Vesa).

Andra perioden: 0–2 (21.07) Elisa Holopainen (Tuva Kandell, Hanna Olsson).

Tredje perioden: 1–2 (57.12) Alexie Guay (Michelle Löwenhielm, Emma Murén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-0-3

Frölunda HC: 3-0-2

Nästa match:

Färjestad: Frölunda HC, borta, 27 februari 19.00

Frölunda HC: Färjestad BK, hemma, 27 februari 19.00