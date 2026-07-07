Jessica Adolfsson återvänder hem till Linköping.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Under den gångna säsongen försökte Jessica Adolfsson slå sig in i PWHL. Det blev däremot aldrig någon match för Ottawa Charge den här säsongen. Istället vände backen hem till Sverige.

Men inte till moderklubben Linköping.

Istället föll valet på SDE. Laget hade där en succéartad säsong och gick till semifinal mot Frölunda. Där blev det till slut förlust med 3-1 i matcher. När hon vände hem skrev hon på för en säsong med option på de kommande säsongerna.

Jessica Adolfsson är hemma i Linköping

Nu står det däremot klart att de optionerna inte utnyttjas. Istället fortsätter nu 27-åringens karriär hemma i Linköping och moderklubben.

– Vi är otroligt glada över att Jessica nu väljer att vända hem. Jessica är fostrad i LHC och har under sin karriär byggt på sig en ovärderlig erfarenhet. Hon är ett föredöme både på och utanför isen med hennes seriositet. Hon är en viktig pusselbit i vårt lagbygge, säger sportchef Sabina Eriksson i ett pressmeddelande .

Jessica Adolfsson har gjort 256 matcher i SDHL. På meritlistan finns också två SM-guld med Linköping. Under den gångna säsongen var hon också en del av det svenska OS-laget.