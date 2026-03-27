SKRIVER HISTORIA: Brynäs första SM-guld

Sju SM-finaler – men förlust i samtliga. Idag hade Brynäs chansen att ta sitt första guld på damsidan – och tog den.

– Det är så jäkla skönt. Vi är så väl värda detta. Vi har kämpat som bara den hela säsongen och jag tycker att vi tar ett kliv till i slutspelet, säger Hanna Thuvik efter 6–2-matchen som blev sista spiken.

Hanna Thuvik och Brynäs tar SM-guld. Foto: SDHL (skärmdump) och Bildbyrån.

In med det nya – ut med det gamla?

När SM-final tre mellan Brynäs och Frölunda kom igång under fredagen ställdes detta på sin spets. Skulle Frölunda vinna sitt andra guld, sitt tredje år i SDHL? Eller skulle Brynäs till slut lyfta bucklan för första gången på damsidan? En sak var säker, Göteborgslaget hade kniven mot strupen med 0–2 i matchserien.

Men till slut var det de flerfaldiga SM-guldvinnarna från tiden i Luleå, Vainikka och Tulus, som blev tungan på vågen i 6–2-matchen.

– Jag tror att Filip Eriksson är ruggigt nöjd att de valde Brynäs istället för Luleå den här säsongen, säger kommentatorn i SDHL:s sändning.

– Den var väl helt okej kanske, skrattar tvåmålsskytten Vainikka om sin egna insats.

Brynäs lät inte historiken påverka

Det blev dock en lite nervös start för Gävle-laget då gästerna tog ledningen genom Felizia Wikner-Zienkiewicz.

Med historian av sju förlorade SM-finaler hade man kunnat bli nervösa, men istället stod sig 0–1 bara i runt fyra minuter innan tidigare nämnda stjärnor fick in 1–1. Av bara farten kom sedan ledningsmålet genom Tilde Sundnäs Grillfors, hennes första i slutspelet.

– Det är alltid kul att spela slutspel. Jag gillar när det är hett där ute, och vi spelar som ett lag. Nu försöker vi fokusera på att spela enkelt, hålla ledningen och trycka dit den om vi kan, säger 17-åringen vid pausen.

Frölunda kom in i matchen efter vad som beskrevs som en ”målvaktstavla” av Klára Peslarová, men återigen fixade Tulus och Vainikka ett viktigt svar. 3–2 var därmed ställningen inför sista 20. Jenniina Nylund fick där in 4–2 efter endast 40 sekunder och det krävdes en stark slutforcering från Frölunda för att förlänga säsongen. Men det gick inte vägen. Istället trillade både 5–2 och 6–2 in i tom bur.

Kaptenens glädje: ”Det är få förunnat”

Mitt i allt guldjubel efter slutsignalen når hockeysverige.se Brynäs kapten Julia Östlund.

– Ja, vad säger man. Jag är så jäkla stolt över alla och resan vi har gjort, som föreningen har gjort. Erika Grahm (sportchef) startade det här för många år sedan och nu får vi fullfölja det och sätta ett kvitto på det bra jobbet vi gör varje dag i dagliga verksamheten. Det är så jäkla kul, säger forwarden.

När kände du att den här gruppen var något speciellt?

– I maj. Jobbet vi gör och glädjen vi har för varandra. Det spelar ingen roll om vi blockar skott eller gör mål. Det är glädje rakt igenom. Det är få förunnat att ha det.

3–0 i matcher mot både Luleå och Frölunda, kunde du se det framför sig?

– I ett slutspel kan allt hända. Det är ett blankt papper, och jag visste att vi är starka. Vi bestämde oss och gjorde det.