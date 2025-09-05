Hattrick av Samantha Cogan när SDE slog Djurgården

SDE vann med 6–1 mot Djurgården

Samantha Cogan tremålsskytt för SDE

Madeline Posick gjorde målet för Djurgården

Samantha Cogan stod för ett hattrick när SDE besegrade Djurgården på hemmaplan i SDHL med 6–1 (0–0, 5–0, 1–1).

Samantha Cogan med tre mål för SDE

Den första perioden slutade 0–0. SDE var vassast i andra perioden. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 5–0.

Djurgården reducerade dock till 5–1 genom Madeline Posick med 3.36 kvar att spela av perioden.

SDE kunde dock avgöra till 6–1 med 1.46 kvar av matchen genom Samantha Cogan.

SDE:s Samantha Cogan gjorde tre mål.

Djurgården tog hem lagens senaste möte med 1–0 på Hovet.

Fredag 12 september 19.00 spelar SDE borta mot Frölunda HC. Djurgården möter Brynäs hemma på Hovet tisdag 9 september 19.00.

SDE–Djurgården 6–1 (0–0, 5–0, 1–1)

SDHL, Enebybergs Ishall

Andra perioden: 1–0 (21.30) Tereza Pistekova, 2–0 (25.15) Samantha Cogan (Kayleigh Hamers, Mathea Fischer), 3–0 (27.54) Ella Sköldebäck (Kayleigh Hamers, Tereza Pistekova), 4–0 (32.33) Samantha Cogan (Gabrielle David), 5–0 (37.10) Sofia Sohlin (Nova Åberg, Josefine Holmgren).

Tredje perioden: 5–1 (56.24) Madeline Posick (Brette Pettet, Charlotte Akervik), 6–1 (58.14) Samantha Cogan (Gabrielle David, Mathea Fischer).

Nästa match:

SDE: Frölunda HC, borta, 12 september

Djurgården: Brynäs IF, hemma, 9 september