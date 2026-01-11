Styrkebesked av MoDo: Krossade serieledarna

Modo Hockey vann med 6–2 mot Frölunda HC

Neena Brick gjorde tre mål för Modo Hockey

Sex raka mål för Modo Hockey

Neena Brick stod för ett hattrick när Modo Hockey besegrade Frölunda HC på hemmaplan i SDHL med 6–2 (0–2, 3–0, 3–0).

– Bra prestation från början till slut. De är ett tufft lag men vi höll fast vid hur vi ville spela och fick en välförtjänt seger, kommenterade Modo Hockeys tränare Jared Cipparone.

Neena Brick tremålsskytt för Modo Hockey

Melissa Jefferies gav Frölunda HC ledningen efter 18 minuters spel på pass av Nellie Svensson. Laget ökade ledningen till 0–2 genom Jenna Goodwin efter förarbete av Elisa Holopainen efter 19.25.

Modo Hockey vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–2 till 3–2 i andra perioden.

Även i tredje perioden var Modo Hockey starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom mål av Ebba Hedqvist, Neena Brick och Moa Johannesson och avgjorde matchen.

Modo Hockeys Neena Brick gjorde tre mål.

I nästa omgång har Modo Hockey Färjestad borta i Löfbergs Arena, fredag 16 januari 18.00. Frölunda HC spelar hemma mot Luleå torsdag 15 januari 19.00.

Modo Hockey–Frölunda HC 6–2 (0–2, 3–0, 3–0)

SDHL, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (18.45) Melissa Jefferies (Nellie Svensson), 0–2 (19.25) Jenna Goodwin (Elisa Holopainen).

Andra perioden: 1–2 (29.03) Neena Brick (Alyssa Mcleod, Ebba Berglund), 2–2 (34.56) Alexis Paddington (Vendula Pribylova, Courtney Vorster), 3–2 (37.37) Neena Brick (Sanna Halsius).

Tredje perioden: 4–2 (50.31) Ebba Hedqvist (Lovisa Engström), 5–2 (53.11) Neena Brick, 6–2 (56.22) Moa Johannesson (Aoi Shiga, Alyssa Mcleod).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 3-1-1

Frölunda HC: 3-0-2

Nästa match:

Modo Hockey: Färjestad BK, borta, 16 januari 18.00

Frölunda HC: Luleå/MSSK, hemma, 15 januari 19.00