Frölunda fortsatt obesegrade i SDHL
- Frölunda HC vann med 3–1 mot Modo Hockey
- Frölunda HC:s sjunde seger på de senaste sju matcherna
- Jenna Goodwin avgjorde för Frölunda HC
Frölunda HC är nu serieledare i SDHL efter seger, 3–1 (2–1, 0–0, 1–0), hemma mot Modo Hockey. Frölunda HC leder serien två poäng före Brynäs. Modo Hockey ligger på sjunde plats i tabellen.
– En av våra bästa matcher över 60 minuter. Riktigt bra laginsats där alla var med och bidrog, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson efter matchen.
I och med detta har Frölunda HC hela sju raka segrar i SDHL.
Brynäs nästa för Frölunda HC
Frölunda HC startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Sofie Lundin och Jenna Goodwin innan Modo Hockey svarade och gjorde 2–1 genom Lovisa Engström.
Andra perioden blev mållös. 8.39 in i tredje perioden slog Andrea Dalen till och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.
Frölunda HC var femma i tabellen för 19 dagar sedan, men har fått ett lyft.
Frölunda HC möter Brynäs i nästa match hemma söndag 28 september 12.00. Modo Hockey möter samma dag HV 71 borta.
Frölunda HC–Modo Hockey 3–1 (2–1, 0–0, 1–0)
SDHL, Frölundaborg
Första perioden: 1–0 (7.48) Sofie Lundin, 2–0 (8.30) Jenna Goodwin (Emily Nix, Nathalie Lidman), 2–1 (17.38) Lovisa Engström (Ebba Hedqvist).
Tredje perioden: 3–1 (48.39) Andrea Dalen.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Frölunda HC: 5-0-0
Modo Hockey: 2-0-3
Nästa match:
Frölunda HC: Brynäs IF, hemma, 28 september
Modo Hockey: HV71, borta, 28 september
