Frölunda fortsatt obesegrade i SDHL

Frölunda HC vann med 3–1 mot Modo Hockey

Frölunda HC:s sjunde seger på de senaste sju matcherna

Jenna Goodwin avgjorde för Frölunda HC

Frölunda HC är nu serieledare i SDHL efter seger, 3–1 (2–1, 0–0, 1–0), hemma mot Modo Hockey. Frölunda HC leder serien två poäng före Brynäs. Modo Hockey ligger på sjunde plats i tabellen.

– En av våra bästa matcher över 60 minuter. Riktigt bra laginsats där alla var med och bidrog, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson efter matchen.

I och med detta har Frölunda HC hela sju raka segrar i SDHL.

Brynäs nästa för Frölunda HC

Frölunda HC startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Sofie Lundin och Jenna Goodwin innan Modo Hockey svarade och gjorde 2–1 genom Lovisa Engström.

Andra perioden blev mållös. 8.39 in i tredje perioden slog Andrea Dalen till och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

Frölunda HC var femma i tabellen för 19 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Frölunda HC möter Brynäs i nästa match hemma söndag 28 september 12.00. Modo Hockey möter samma dag HV 71 borta.

Frölunda HC–Modo Hockey 3–1 (2–1, 0–0, 1–0)

SDHL, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (7.48) Sofie Lundin, 2–0 (8.30) Jenna Goodwin (Emily Nix, Nathalie Lidman), 2–1 (17.38) Lovisa Engström (Ebba Hedqvist).

Tredje perioden: 3–1 (48.39) Andrea Dalen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda HC: 5-0-0

Modo Hockey: 2-0-3

Nästa match:

Frölunda HC: Brynäs IF, hemma, 28 september

Modo Hockey: HV71, borta, 28 september