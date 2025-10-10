Förlängningsseger för Brynäs mot Linköping

Brynäs vann med 3–2 efter förlängning

Tilde Sundnäs Grillfors avgjorde för Brynäs

Andra raka förlusten för Linköping

Matchen mellan Linköping och Brynäs i SDHL slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde Brynäs avgöra till 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0). Tilde Sundnäs Grillfors stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Brynäs.

Färjestad nästa för Brynäs

Första perioden blev mållös. Linköping gjorde 1–0 genom Moa Wernblom efter 10.40 i andra perioden.

Brynäs gjorde 1–1 genom Mina Waxin med 3.33 kvar att spela av perioden. Efter 47 sekunder i tredje perioden gjorde Brynäs 1–2 genom Hanna Thuvik.

Linköping kvitterade till 2–2 genom Ellie Kaiser med 27 sekunder kvar av perioden. I förlängningen tog det 3.46 till Brynäs avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Tilde Sundnäs Grillfors.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Linköping med 9–13 och Brynäs med 11–14 i målskillnad. Det här var Linköpings tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Linköpings nya tabellposition är sjätte plats medan Brynäs är på andra plats.

Söndag 12 oktober spelar Linköping hemma mot Modo Hockey 15.00 och Brynäs mot Färjestad borta 13.00 i Löfbergs Arena.

Linköping–Brynäs 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–1)

SDHL, Stångebro Ishall

Andra perioden: 1–0 (30.40) Moa Wernblom (Sara Hjalmarsson, Marthe Pabsdorff Brunvold), 1–1 (36.27) Mina Waxin.

Tredje perioden: 1–2 (40.47) Hanna Thuvik (Viivi Vainikka), 2–2 (59.33) Ellie Kaiser (Lindsay Agnew-Svedén).

Förlängning: 2–3 (63.46) Tilde Sundnäs Grillfors.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 2-1-2

Brynäs: 2-1-2

Nästa match:

Linköping: Modo Hockey, hemma, 12 oktober

Brynäs: Färjestad BK, borta, 12 oktober