Stjärnan lämnar Brynäs – för PWHL

Efter Brynäs första SM-guld står det klart att lagets poängdrottning Viivi Vainikka lämnar klubben.

– Säsongen i Brynäs IF har betytt mer för mig än vad ord riktigt kan beskriva, säger forwarden till lagets hemsida.

Viivi Vainikka lämnar Brynäs. Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån

Inför säsongen hade Brynäs ett tydligt mål, att vinna föreningens första SM-guld någonsin på damsidan. Drömmen blev verklig efter att ha besegrat Frölunda i finalserien.

Viivi Vainikka var inte direkt osynlig i grundserien, tvärtom. På 36 matcher noterades hon för 40 poäng (11+29) och vann därmed lagets interna poängliga. I slutspelet prisades forwarden som MVP efter 13 gjorda poäng (7+6) på tio slutspelsmatcher.

Nu lämnar stjärnan klubben för att fortsätta karriären i den nordamerikanska proffsligan PWHL. Detta då hon har skrivit upp sig för deras draft.

– Den här säsongen i Brynäs IF har betytt mer för mig än vad ord riktigt kan beskriva. Det har varit en tid fylld av utveckling, utmaningar, glädje och stunder som jag kommer bära med mig resten av livet. Jag har fått växa, pressa mina gränser och dela allt detta med fantastiska människor. Nu väntar nästa kapitel. Jag är tacksam för allt det här året har gett mig. Men samtidigt är jag förväntansfull inför det som komma skall. En gång Brynäs, alltid Brynäs, säger Viivi Vainikka till klubbens hemsida.

