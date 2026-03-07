Brynäs säkrade segern mot Skellefteå AIK i fjärde matchen
- Seger för Brynäs med 1–0 mot Skellefteå AIK
- Wilma Wäng-Germundsson matchvinnare för Brynäs
- Brynäs höll nollan
Segern på bortaplan med 1–0 (0–0, 1–0, 0–0) i fjärde matchen gör att Brynäs har vunnit matchserien mot Skellefteå AIK i SM-kvartsfinalen dam. Brynäs vann totalt med 3-1 i matcher.
Wilma Wäng-Germundsson stod för Brynäs avgörande mål 1.27 in i andra perioden.
Skellefteå AIK–Brynäs – mål för mål
Skellefteå AIK–Brynäs 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)
SM-kvartsfinalen dam
Andra perioden: 0–1 (21.27) Wilma Wäng-Germundsson (Jenniina Nylund).
