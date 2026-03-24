Bekräftar: ”Ingen hemlighet att jag inte blir kvar”

Under måndagen tackades fyra spelare av i MoDo. Nu bekräftar även sportchefen för SDHL-laget, Björn Edlund, att han inte blir kvar i rollen.

– Det är jag rätt hundra procent säker på, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

Björn Edlund blir inte kvar som sportchef i MoDo. Foto: Bildbyrån/Erik Mårtensson.

”Utöver de spelare som lämnar har vi inte fått några nej och dessutom har vi sajnat spelare som inte är presenterade.”

När Björn Edlund, sportchef i MoDo, ger sin syn på lagbygget inför 2026/27 är det så det låter i ÖA. Men samtidigt finns en osäkerhet kring hur hans egna roll kommer att se ut till säsongen. Efter att Jared Cipparone meddelat att han slutar som tränare, berättar nu Edlund själv att han inte blir kvar som sportchef.

– Det är ingen hemlighet att jag inte blir kvar sportchef, det är jag rätt hundra procent säker på. Men om jag blir kvar eller om det blir i en annan roll, det får någon annan svara på, säger han till ÖA.

40-åringen från Örnsköldsvik har tidigare varit både sportchef och huvudtränare, men var den gångna säsongen assisterande utöver det andra arbetet. Han är, just nu, fortsatt ansvarig för att bygga laget till SDHL-säsongen som kommer, men vet alltså inte hur allt blir.

– Oavsett om jag blir kvar i någon form är det viktigt att vi stakar ut en väg för vad som komma skall. Att vi har en tydlighet för det uppdrag vi ska genomföra, säger Edlund.



