Savine Wielenga lämnade Linköping i våras.
Nu meddelar 36-åringen att hon lägger skridskorna på hyllan.
Via ett inlägg på Instagram meddelar SDHL-veteranen Savine Wielenga att hon lägger skridskorna på hyllan.
”Slutet. För evigt tacksam för sporten hockey och alla jag har fått dela den med”, skriver hon i ett inlägg.
Wielenga spelade förra säsongen i Linköping, där hon stod för sex poäng (2+4) på 27 matcher i grundserien samt tre poäng på tre matcher i SM-slutspelet. I maj meddelade LHC att Wielenga, tillsammans med Emma Rehn, skulle lämna klubben efter säsongen.
Spelat i fem SDHL-klubbar
Förutom Linköping har Wielenga även spelat SDHL-hockey i Leksand, Brynäs, HV71 och SDE. Hennes första säsong i Sverige gjorde hon redan säsongen 2007/08 med Linköping. Därefter vände vände hon hem till Nederländerna där hon spelade i elva säsonger innan hon återvände till Sverige och SDHL inför säsongen 2019/20.
Totalt spelade Wielenga 152 matcher i SDHL och noterades för 67 poäng.
