Här gör OS-svensken sitt första mål i PWHL – från egen zon

Sara Hjalmarsson har gjort sitt första mål i PWHL. I första matchen efter OS slog svensken till – från egen zon.

Sara Hjalmarsson gör sitt första mål i PWHL. Foto: Bildbyrån och PWHL (skärmdump).

Med upp mot 20 minuters istid per match var Sara Hjalmarsson en av nyckelspelarna när Damkronorna slutade fyra i OS 2026. Nu, i första matchen tillbaka i den amerikanska proffsligan, PWHL, fick hon ytterligare något att njuta över.

När svenske centerns Toronto Sceptres tog emot Seattle Torrent under lördagen, slog nämligen Hjalmarsson till med sitt första mål i ligan.

Toronto hade tagit ledningen till 3–2 tidigt i tredje perioden, och låg kvar i egen zon för att försvara sig med två minuter kvar. OS-svensken fick då tag i pucken och skickade den mot den tomma målburen. Precis som vid två tillfällen i Milano jublade hon sedan med ett stort leende.

Inledde säsongen i Linköping

28-åriga Sara Hjalmarsson, fostrad i HV71, inledde 2025/26 i Linköping och SDHL. I november skrev hon dock på ett avtal i den nya damligan, och åkte över till Nordamerika via ett ettårskontrakt. Detta då hon i sommarens PWHL-draft valdes av Toronto i femterundan, som 35:e spelare totalt.

Detta är tidigare SDHL-spelarens andra vända till Nordamerika, då hon tidigare spenderat fem säsonger i collegeligan med Providence College mellan 2018 och 2023.

Se målet HÄR.

Source: Sara Hjalmarsson @ Elite Prospects