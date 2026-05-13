Lina Ljungbloms Montréal Victorie är i final av PWHL. Nu kan stjärnan bli historisk som den första svensk att vinna titeln.

Efter en väldigt jämn serie mot Minnesota Frost tog Montréal Victorie hem serien med 3-2 i matcher. Det blev i gårdagens match 2-1 i den avgörande matchen. Därmed är Montréal nu klara för final mot Ottawa Charge. Där får Lina Ljungblom chansen att spela hem den första titeln någonsin till en svensk. Landslagsstjärnan gjorde en assist i serien mot Minnesota.

Nu kan hon bli historisk som första svensk någonsin att vinna PWHL-titeln.

24-åringen har gjort två säsonger i klubben sedan hon lämnade MoDo. Nu får Damkronornas nyckelspelare också chansen att avsluta säsongen på bästa sätt. Det blev nio poäng på 21 matcher i grundserien för forwarden. Hon var även en vital spelare för Sverige i OS, då blev det tre poäng på sju matcher.

Lina Ljungbloms Montréal Victorie var grundseriens bästa lag. Efter två raka semifinalförluster får de nu chansen att spela sin första final. Ljungblom är den enda svenskan med i finalen.