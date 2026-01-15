Han nobbades av Vimmerby inför säsongen, men blev ändå kvar. Nu har Claes Endre till slut hittat en klubbadress – på riktigt.

– Det ska bli otroligt kul att spela ishockey igen, säger han till Dagens Vimmerby.

Claes Endre i Södertälje. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

Då Robin Christoffersson kallats tillbaka av Leksand har Claes Endre funnits som ett alternativ i Vimmerby under säsongen. Men att spela en match på tio månader blir till slut inte hållbart.

Nu bekräftar den 30-årige burväktaren att han hittat en ny klubb, och det i italienska alperna.

– Det ska bli otroligt kul att spela ishockey igen. Det enda jobbiga är familjebiten eftersom jag åker dit själv. Men det var aldrig något snack, både jag och min fru var överens om vi skulle tacka ja, säger Endre till Dagens Vimmerby om flytten till HC Gherdëina.

– Det är väl nästan så att jag måste göra det… Samtidigt ska jag inte bryta några ben utan är där för att spela hockey. Men jag vet att det är många som är avundsjuka. Jag googlade lite och det är en liten stad som man bara ser på film, en riktig skidby, fortsätter han om italienska Val Gardena.

Claes Endre, som tidigare representerat AIK, Björklöven, Södertälje, med fler, kom till Vimmerby 2024. Efter 26 matcher blev det sedan ingen förlängning, men målvakten blev kvar som resurs bakom Pontus Eltonius och Robin Christoffersson.

Source: Claes Endre @ Elite Prospects