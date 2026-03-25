Tidigare VM-backen tackas av – 525 dagar senare

Sedan hösten 2024 har han varit borta från spel med Biel-Bienne. Nu står det klart att tidigare VM-backen, Viktor Lööv, lämnar den schweiziska klubben.

Viktor Lööv lämnar EHC Biel-Bienne efter fem år. Foto: Bildbyrån (montage).

I säsongens sista match 2022/23 drabbades Viktor Lööv av en allvarlig skada i ryggraden. Men till slut kom han tillbaka i spel och gjorde 37 matcher kommande säsong. Nu när han till slut lämnar schweiziska EHC Biel-Bienne har han inte spelat sedan oktober 2024.

Vid tolv framträdandet 2024/25 drabbades den tidigare Tre Kronor-backen av en hjärnskakning, och sedan dess har han inte synts till.

”Sedan han kom till klubben i maj 2021 har Viktor Lööv spelat för EHC Biel och varit en nyckelspelare i vårt försvar under flera säsonger. Den svenske backen imponerade inte bara med sina genomgående starka prestationer på isen, utan också med sin höga professionalism, outtröttliga engagemang och pålitlighet. Med sitt stora hjärta och sin spelstil var han en värdefull lagspelare och en viktig del av vår trupp”, skriver NL-klubben i ett uttalande.

Den återstår att se om den nu 33-årige SSK-produkten kommer att fortsätta spela. Sedan tidigare har han erfarenhet från Hockeyallsvenskan, SHL, AHL, KHL. Under första åren i Nordamerika hann Lööv även med fyra framträdanden i Toronto Maple Leafs.

Source: Viktor Lööv @ Elite Prospects