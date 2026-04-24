Efter uppbrottet med Leksand ser det ut som att Kalle Östman gjort sitt val.

Han kommer att flytta till Finland för spel i Vasa, det uppger Expressen.

Kalle Östman ser ut att fortsätta i Finland och Vasa.

Kalle Östman och Leksand gick skilda vägar efter degraderingen till Hockeyallsvenskan. Klubben uppgav att beslutet var gemensamt, något 31-åringen inte håller med om.

– Jag hade kunnat tänka mig att fortsätta i allsvenskan. Men som samtalet blev så kom vi aldrig ens in på några diskussioner om kontrakt, lön och sånt. Jag var beredd att anpassa mig efter en ny ekonomisk kostym, men det var aldrig aktuellt, sade han tidigare till Falu-Kuriren.

Nu uppges Östman ha hittat sin nya klubb. Enligt uppgifter till Expressen ser forwarden ut att fortsätta karriären i Finland, trots erbjudande från allsvenskan. Troligen kommer han att hamna i Vaasa.

Under säsongen 2025/2026 gjorde Kalle Östman 11 poäng (6+5) på 41 framträdanden.

