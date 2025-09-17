Ruben Westerling är klar för spel i USHL till kommande säsong. 18-åringen öste under den gångna säsongen in poäng i Djurgårdens J18-lag.

Ruben Westerling lämnar Djurgården för spel i USHL kommande säsong.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Under den förra säsongen stack han ut rejält i J18 Nationell. Ruben Westerling stod för totalt 79 poäng på 38 matcher i J18-laget och vann poängligan i både den regionala och nationella serien. Med elva poäng på tio matcher i slutspelet var han också en bidragande faktor till att Djurgården vann guld på J18-nivån.

Nu står det däremot klart att det inte blir något mer spel i stockholmslaget.

Nästa säsong väntar spel i Cedar Rapids RoughRiders i USHL, utvecklingsligan som ofta är ett steg innan NCAA. Även lagkamraten Isak Forslund kommer att ta det steget till den kommande säsongen. Han hamnar i Sioux Falls Stampede.

Även Rögles talang Melker Morin går till USHL. Han kommer att spela för Youngstown Phantoms.

Ruben Westerling var även med och tog ett silver i TV-pucken med Stockholm Syd 2022. I Cedar Rapids finns även en tidigare lagkamrat från Djurgården i form av Noel Öhgren, som är lillebror till Liam Öhgren.

Source: Ruben Westerling @ Elite Prospects