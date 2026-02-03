Bryter kontraktet med tidigare SHL-stjärnan

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Pittsburgh Penguins bryter kontraktet med Filip Larsson. Den tidigare Leksandsmålvakten kommer därmed ut på marknaden.

Filip Larsson och Pittsburgh Penguins bryter kontraktet.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

Filip Larsson gjorde succé med Leksand säsongen 23/24 och var en av SHL:s bästa målvakter. Det gav honom ett NHL-kontrakt med Pittsburgh Penguins. Där gör han nu sin andra säsong. Det har enbart blivit spel i AHL där han under första säsongen hade starka siffror.

I år har det bara blivit nio matcher, där han inte spelat en match sedan den fjärde januari.

Nu kommer också beskedet att 27-åringen bryter med NHL-klubben. Han är uppsatt på waivers med syfte att bryta kontraktet. Det innebär att han om 24 timmar kommer att vara klubblös. Det återstår att se var han hamnar härnäst, men klart är att det inte lär saknas intressenter i Sverige.

Även Samuel Johannesson, som Expressen har rapporterat är klar för Frölunda, sätts upp på waivers.

Hockeysverige.se har sökt Filip Larssons agent som inte vill ge någon kommentar.

Source: Filip Larsson @ Elite Prospects