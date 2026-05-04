Värvar från rivalen: ”Har bra minnen härifrån”

Oscar Lawner går från botten till toppen i HockeyAllsvenskan.

Forwarden, som lämnade Västerås, är nu klar för BIK Karlskoga.

– Vi tror att han kommer passa väldigt bra in, säger sportchef Torsten Yngveson.

Oscar Lawner lämnade Västerås och skriver i stället på för BIK Karlskoga.

Tidigare under måndagen stod det klart att Västerås värvar Simen Andre Edvardsen från rivalen BIK Karlskoga. Nu gör Oscar Lawner den motsatta flytten.

Lawner inledde den gångna säsongen i SHL med Linköping men flyttade sedan till Västerås där han stod för en stark säsong. Han gjorde 17 mål och 34 poäng på 47 matcher och var näst bäst i VIK sett till både mål och poäng. I kvalet mot Troja-Ljungby stod han sedan för 1+3 på fem matcher när Västerås säkrade det allsvenska kontraktet.

Från och med nästa säsong flyttar 25-åringen däremot hem till Värmland igen. Han skriver på ett tvåårskontrakt med BIK Karlskoga.

– Det känns väldigt kul att spela för BIK Karlskoga de kommande två åren. Jag har bra minnen härifrån och ser verkligen fram emot att dra igång säsongen med laget, säger Lawner på klubbens hemsida.

Oscar Lawner vänder hem till Värmland

Oscar Lawner är från Karlstad och har Kils AIK som moderklubb. Han tillbringade flera säsonger i Färjestad och gjorde även sju matcher på lån hos BIK Karlskoga under säsongen 2021/22. Nu återvänder värmlänningen och är klar för en permanent flytt till Bofors.

– Det känns bra att få in Lawner. I honom får vi en stark tvåvägsforward som vet var målet finns. Vi tror att han kommer passa väldigt bra in i BIK Karlskoga, säger sportchef Torsten Yngveson.

Under sin karriär har Oscar Lawner spelat 225 SHL-matcher för Färjestad och Linköping. 2022 var han med och vann SM-guld med Färjestad och på meritlistan har han även ett guld med Småkronorna från U18-VM 2019.

