Lämnar Sverige – efter tio allsvenska säsonger

Alexander Anderberg har varit en stor profil i Östersund senaste säsongerna. Nu är backen klar för spel i Norge och Frisk Asker nästa säsong.

Alexander Anderberg flyttar vidare i karriären.

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån.

Östersund valde efter den här säsongen att inte förlänga med Alexander Anderberg. Backen har under de senaste säsongerna varit en ledande spelare i laget och inte minst stått för en hel del poäng. Det stora genombrottet kom säsongen 22/23 då det blev 37 poäng på 52 matcher i Hockeyallsvenskan. Det gav ett SHL-kontrakt med Oskarshamn.

Sejouren där blev däremot kortvarig och efter bara 21 matcher var han tillbaka i Jämtland igen.

Där har det de senaste två säsongerna blivit 23 respektive 29 poäng. Efter säsongens slut valde klubben däremot att inte förlänga med 29-åringen. Nu väntar istället en flytt till Norge. Nästa säsong blir det spel i Frisk Asker, hans första klubb utanför Sverige.

— I Alexander får vi en back som besitter de kvaliteter vi söker. Han är en spelartyp som både kan leverera i powerplay och samtidigt utgöra en viktig pusselbit i det defensiva spelet. Med sitt skott kommer han att vara ett hot både i powerplay och i spel fem mot fem. Defensivt får vi en storväxt spelare som gillar att spela fysiskt och har en tydlig spelstil som jag tror att Asker-fansen kommer att uppskatta, säger sportchef Vidar Wold i ett pressmeddelande.

Förutom Östersund har Alexander Anderberg även spelat för Vita Hästen, Karlskoga, Almtuna, Västervik och Södertälje i Hockeyallsvenskan. Dessutom har han ett förflutet i Färjestad, Mora och Örebro på juniornivå.

Kontraktet med Frisk Asker är skrivet över två säsonger.

Source: Alexander Anderberg @ Elite Prospects