Klart: Profilen återvänder till Sverige

Anton Karlsson är klar för Falu IF. Forwarden återvänder därmed till Sverige efter fyra säsonger utomlands.

Foto: Sofie Alexandra Kitterod.

Han har gått upp i SHL med Leksand två gånger och spelat tre junior-VM för Sverige. Nu är Anton Karlsson klar för spel i Hockeyettan för första gången i karriären. Tidigare har forwarden spelat 40 matcher i SHL och över 200 matcher i Hockeyallsvenskan.

Efter säsongen 20/21 i AIK lämnade 29-åringen Sverige för spel i Österrike. Det har sedan dess blivit ett Europa-äventyr där han även spelat i länder som Tjeckien, Danmark och nu senast i Norge. Där var han med i Stjernen när de vände 0-3 till 4-3 i matcher i det norska kvalspelet och höll kvar klubben i högsta ligan.

Under sommaren har Anton Karlsson däremot gått klubblös.

Nu har det dock löst sig inför den kommande säsongen. Det blir en återkomst till Sverige. Falu IF i Hockeyettan har nämligen gjort klart med den välmeriterade spelaren.

– Jag vill hjälpa till med det jag kan, speciellt när laget haft lite skador på forwards, säger spelaren själv till klubbens sociala medier.

Source: Anton Karlsson @ Elite Prospects