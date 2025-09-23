Prenumerera

Logga in

Klart: Profilen återvänder till Sverige

Author image
Martin Jansson
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Anton Karlsson är klar för Falu IF. Forwarden återvänder därmed till Sverige efter fyra säsonger utomlands.

Foto: Sofie Alexandra Kitterod.

Han har gått upp i SHL med Leksand två gånger och spelat tre junior-VM för Sverige. Nu är Anton Karlsson klar för spel i Hockeyettan för första gången i karriären. Tidigare har forwarden spelat 40 matcher i SHL och över 200 matcher i Hockeyallsvenskan.

Efter säsongen 20/21 i AIK lämnade 29-åringen Sverige för spel i Österrike. Det har sedan dess blivit ett Europa-äventyr där han även spelat i länder som Tjeckien, Danmark och nu senast i Norge. Där var han med i Stjernen när de vände 0-3 till 4-3 i matcher i det norska kvalspelet och höll kvar klubben i högsta ligan.

Under sommaren har Anton Karlsson däremot gått klubblös.

Nu har det dock löst sig inför den kommande säsongen. Det blir en återkomst till Sverige. Falu IF i Hockeyettan har nämligen gjort klart med den välmeriterade spelaren.

– Jag vill hjälpa till med det jag kan, speciellt när laget haft lite skador på forwards, säger spelaren själv till klubbens sociala medier.

Source: Anton Karlsson @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen