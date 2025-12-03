Jesper Kandergård är klar för Lillehammer i Norge. Den tidigare Leksands- och Nybrospelaren har gått klubblös hela hösten.

Jesper Kandergård spelar i Lillehammer resten av säsongen.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Förra säsongen gick Jesper Kandergård till Angers i Frankrike där det blev 20 matcher och sex poäng. Sedan säsongen tog slut har han stått utan kontrakt. Nu har det däremot blivit klart med en ny klubb. Det blir nämligen en flytt till Norge och Lillehammer.

24-åringen från Arvika gick på hockeygymnasiet i Leksand och gjorde sex säsonger i Dalarna. Det blev totalt 108 SHL-matcher i klubben.

Säsongen 23/24 blev det sedan en flytt till Nybro där det blev åtta poäng på 43 matcher i Hockeyallsvenskan. Nu väntar för första gången i karriären spel i Norge.

I Lillehammer finns också Örjan Lindmark som assisterande tränare. En tränare som Jesper Kandergård hade i Leksands J18-lag säsongen 18/19. Huvudtränare i den norska klubben är också Johan Åkerman.

Source: Jesper Kandergård @ Elite Prospects