Dubbla guldbacken på marknaden: ”Fått förfrågningar”

Eric Martinsson hade ett starkt debutår i Tyskland. Nu finns SM-guldvinnaren på marknaden.

– Det har funnits förfrågningar från SHL – den dörren är alltid öppen, säger han till hockeysverige.se.

Eric Martinsson i Schwenninger Wild Wings-tröjan.

Eric Martinsson är hemma i Sverige sedan en knapp vecka tillbaka. Debutsäsongen i den tyska högstaligan, DEL, tog slut för ett par veckor sedan när hans Schwenninger Wild Wings åkte ut mot seriesegraren och guldfavoriten Kölner Haie i kvartsfinal. Istället har Martinsson fått följa den svenska slutspelshockeyn på nära håll. Framför allt semifinalserien mellan klubben han delvis fostrades i, Rögle BK, och klubben han spelat sex säsonger i och vunnit två SM-guld med: Växjö Lakers.

Martinsson har varit på plats på tre av de fyra semifinalmatcherna, och förhåller sig en aning diplomatisk när han får berätta om sina känslor om matchserien.

– Det är speciellt såklart. Jag får ofta frågan vilka jag hejar på, men jag håller mig neutral. Jag har så många kompisar i båda lagen, säger han med ett lätt skratt när hockeysverige.se når honom under onsdagseftermiddagen.

”Ett tryck vi inte ens når i SHL”

Nu har Eric Martinsson semester. Han har hunnit börja få lite distans till säsongen i Tyskland och ser tillbaka på året med glädje.

– Jag har bara positiva saker att säga, faktiskt. Det var ett väldigt roligt år. Annorlunda, eftersom det var mitt första år i en ny liga, men kul, säger skåningen och fortsätter:

– Det var en positiv överraskning. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig, men jag blev glatt överraskad av ligan.

Eric Martinsson trivdes i Tyskland.

Vad var det som stack ut?

– Jag skulle säga att helheten var en överraskning. Spelet var bra, arenorna var bra, livet i Tyskland var bra.

– Sen gillar jag ju hockeyn, som är väldigt offensiv. Det är lite motsatsen till SHL där man tar defensiven först. I Tyskland tar man offensiven först och det är lite mindre konsekvenstänk. Sen var ju arenorna välfyllda också. Det var sjukt mycket publik på vissa håll. Vi mötte ju Köln i slutspelet och då var det 18 000 personer på läktarna och ett tryck på en nivå vi inte ens når i SHL.

Eric Martinsson menar att den tyska ligan rent av är en aning underskattad.

– När jag var yngre fick jag något bud från Tyskland, men då viftade man bara bort det. Nu när jag sett allt med egna ögon känner jag däremot att ligan borde få mer uppmärksamhet. Det finns sjukt många bra spelare där. Det känns som att det är en liga på uppgång.

Därför sticker den tyska hockeyn ut

Hur skulle Köln stå sig i SHL?

– Jag tror de hade stått sig bra. Deras två första femmor håller riktigt hög nivå. Sen är det såklart svårt att gissa var de hade slutat i SHL-tabellen, men jag skulle gissa att de åtminstone skulle kunnat vara ett mittenlag. Samtidigt ska vi komma ihåg att SHL är så otroligt jämn. Där kan bottenlagen slå topplagen och det är alltid tajta matcher. Så är det inte riktigt i Tyskland. Den ligan är inte lika jämn.

Tidigare har tysk hockey alltid varit väldigt influerad av det nordamerikanska tänket. Är det fortfarande så eller går de mer mot det ”spelande” hållet?

– Jag skulle säga att min känsla är att de går mer och mer åt det europeiska hållet nu. Det är fortfarande många nordamerikanska spelare där, och en del coacher också. Vissa lag går fortfarande mer mot det nordamerikanska hållet. Men det har ju kommit in en del svenska coacher nu, så de börjat hämta influenser från andra håll också.

– Det som sticker ut i Tyskland är att lagen kan spela helt olika typ av hockey, och det är ganska kul att spela i en sådan liga. I SHL spelar ju alla lag mer eller mindre likadant.

Eric Martinsson firar ett mål.

Åstorps IK-produkten har tidigare spelat hockey i Nordamerika, Schweiz och i KHL – men menar att den tyska hockeyn sticker ut.

– Alla som är puckskickliga föredrar såklart den typen av hockey som spelas där. Det är klart att hockeyn var kul i de andra länderna också, men jag skulle nog ändå säga att den är lite roligare i Tyskland. I Schweiz spelade man också offensivt, men där spelade jag i ett lag som inte var så bra (Genève-Servette). I Ryssland var det också väldigt defensivt. Så ja…jag skulle nog landa i att den tyska hockeyn är bäst ur ett underhållningssyfte.

Så ser Eric Martinsson på framtiden

Det är heller inte helt omöjligt att 33-åringen, som levererade 25 poäng (5+20) på 51 matcher och med det blev lagets poängbäste back, blir kvar i Schwenninger Wild Wings även nästa säsong.

– Jag har en bra dialog med dem, men jag har inte skrivit på något. Jag har lite saker att ta tag i hemma innan jag kan ta ett beslut om nästa år.

Men du är öppen för att stanna ett år till?

– Absolut. Det är jag öppen för. Det är inte alls omöjligt. Men vi får se lite vad som händer.

Eric Martinsson utesluter inte heller en ny återkomst till SHL. Där har han tidigare spelat över 400 matcher, för Växjö och HV71, vunnit två SM-guld och vid ett tillfälle slutat så bra som tvåa i backarnas poängliga.

– Jag stänger inte dörrarna någonstans egentligen. Förra säsongen var det ändå ganska nära att det blev SHL, så den dörren kommer jag aldrig stänga. Det har funnits förfrågningar från SHL nu också, men jag behöver landa lite efter den här säsongen.

Så du ser det inte som ett avslutat kapitel, helt enkelt.

– Nej, det är det inte. När jag tog beslutet att åka till Tyskland kände jag att jag…inte behövde en nytändning kanske, men jag behövde få komma iväg lite. Jag ville testa att spela en ny hockey, se lite nya arenor, och sånt.

Då vill Martinsson ha klart med en ny klubb

Trots att trupperna, både i Sverige och Europa, börjar sätta sig till nästa säsong känner Martinsson ingen stress.

– När jag var yngre var jag mer åt det stressade hållet. Då ville jag helst ha saker klart direkt. Men nu när jag är lite äldre vet jag var jag står på marknaden och har en ganska bra koll på läget. Hade du frågat mig för sju, åtta år sedan så hade jag svarat att jag var ganska stressad nu. Men just nu? Nej, det skulle jag inte säga.

När vill du ha något klart?

– Så länge jag har klart med något när försäsongen drar igång är det lugnt. Längre än så vill jag inte vänta. Men det ska nog vara löst tills dess, den känslan har jag.

