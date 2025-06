Svensken flyttar igen – efter galna utdelningen

Planen var att ta den långa vägen till NHL när han lämnade Sverige.

Nu har Eric Hjorth gjort sitt klubbval efter en nästintill historisk säsong i Alpligan.

– Jag har fått flera erbjudanden, säger han till SportNews.

Eric Hjort. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld och Elite Prospect (skärmdump).

”Många kanske tar en annan väg via Sverige, att man slår sig in ett år i SHL, skriver NHL-kontrakt och tar sig in på den vägen. Det här blir en annan väg, men det är samma långsiktiga mål, att slå sig in i NHL”



Så lät det när Eric Hjorth, i juli 2023, berättade för hockeysverige.se om valet att lämna Hockeyallsvenskan för att spela sin hockey i Nordamerika. Laval Rocket som tillhör Montreal Canadiens organisation, men istället följde endast spel i ECHL innan 2023/24 avslutades i alpligan med Ritten/Renon.



Nu, efter en säsong med 62 poäng (17+45) i Ritten/Renon, har den tidigare NHL-draftade Hjorth bestämt sig för att flytta igen.



– Jag har fått flera erbjudanden och har nu bestämt mig för ett lag. Jag ser fram emot nästa kapitel i min karriär, säger Hjorth till SportNews.



Poäng- och målsiffrorna Hjorth visar upp är fjärde bäst någonsin av backar i Alpligan.

”Mer offensivt än hemma i Sverige”

Intresset för den nu 24-årige backen ska ha varit stort, men han vill inte avslöja var det blir han tar nästa steg.



– När jag spelade i OHL så gillade jag spelet. Det är lite mer offensivt spel än vad det kanske är hemma i Sverige. Här skulle jag säga att det kanske är lite mer defensivt tänk. Kört fast är fel ord, men jag ville egentligen bara spela lite mer offensivt spel, sade han tidigare till hockeysverige.se om att ”köra fast” i Sverige.



Den Frölunda- och Linköping-fostrade backen har tidigare representerat både AIK och Vita Hästen på hockeyallsvenska nivå.

Source: Eric Hjorth @ Elite Prospects