Aleksandr Georgijev dumpades av Buffalo Sabres i NHL.

Nu flyttar den tidigare All Star-målvakten hem till Ryssland och skriver på för Spartak Moskva i KHL.

Aleksandr Georgijev vänder hem efter åtta säsonger i NHL. Foto: Ron Chenoy-USA TODAY Sports

För bara några år sedan ansågs Aleksandr Georgijev vara en toppmålvakt på NHL-nivå. Men sedan har det gått snabbt utför för den ryss-bulgariske målvakten.

Inför årets säsong skrev Georgijev på ett kontrakt med Buffalo Sabres men han blev bortgallrad av NHL-klubben och skickades i stället ner till AHL för första gången sedan säsongen 2018/19. Målvakten hann endast spela i två matcher med farmarlaget Rochester Americans innan han lämnade. Under helgen placerades 29-åringen på unconditional waivers i syfte att bryta kontraktet med Buffalo Sabres.

Nu har Aleksandr Georgijev hittat en ny klubbadress efter att ha gått skilda vägar med Buffalo. Det blir ingen fortsättning i NHL eller Nordamerika. I stället vänder burväktaren hem till Ryssland där han skriver på för KHL-klubben Spartak Moskva. I Spartak blir målvakten lagkamrat med den förre Luleåbacken Christian Jaros.

Det blir första gången som Georgijev spelar KHL-hockey. Som junior lämnade han nämligen Ryssland tidigt för att i stället spela i finska TPS Åbo. Där spelade han fram till att han skrev ett NHL-kontrakt med New York Rangers 2017.

Aleksandr Georgijev spelade i NHL:s All Star-match 2024

Under sina första år i NHL fick Aleksandr Georgijev bilda målvaktspar med Henrik Lundqvist i New York Rangers. Senare blev Georgijev andremålvakt bakom stjärnmålvakten Igor Sjestjorkin. Efter fem år i Rangers trejdades målvakten sedan till dåvarande Stanley Cup-mästarna Colorado Avalanche 2022.

I Colorado blev Georgijev förstemålvakt och hade även ett par framgångsrika säsonger. Både 2023 och 2024 hade ryssen flest vinster av alla målvakter i NHL. Säsongen 2023/24 blev han sedan även uttagen till NHL:s All Star-match.

Men förra säsongen inledde Georgijev skakigt i Colorado Avalanche. Det ledde till att han trejdades till San Jose Sharks i december 2024. Men även i Sharks gick det tungt och efter att inte ha tagit plats i Buffalo Sabres den här säsongen har målvakten nu alltså lämnat NHL.

Totalt spelade Aleksandr Georgijev 303 NHL-matcher under åtta säsonger.

