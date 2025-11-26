Målvakten lämnar NHL – vänder hem till Ryssland
Aleksandr Georgijev dumpades av Buffalo Sabres i NHL.
Nu flyttar den tidigare All Star-målvakten hem till Ryssland och skriver på för Spartak Moskva i KHL.
För bara några år sedan ansågs Aleksandr Georgijev vara en toppmålvakt på NHL-nivå. Men sedan har det gått snabbt utför för den ryss-bulgariske målvakten.
Inför årets säsong skrev Georgijev på ett kontrakt med Buffalo Sabres men han blev bortgallrad av NHL-klubben och skickades i stället ner till AHL för första gången sedan säsongen 2018/19. Målvakten hann endast spela i två matcher med farmarlaget Rochester Americans innan han lämnade. Under helgen placerades 29-åringen på unconditional waivers i syfte att bryta kontraktet med Buffalo Sabres.
Nu har Aleksandr Georgijev hittat en ny klubbadress efter att ha gått skilda vägar med Buffalo. Det blir ingen fortsättning i NHL eller Nordamerika. I stället vänder burväktaren hem till Ryssland där han skriver på för KHL-klubben Spartak Moskva. I Spartak blir målvakten lagkamrat med den förre Luleåbacken Christian Jaros.
Det blir första gången som Georgijev spelar KHL-hockey. Som junior lämnade han nämligen Ryssland tidigt för att i stället spela i finska TPS Åbo. Där spelade han fram till att han skrev ett NHL-kontrakt med New York Rangers 2017.
Aleksandr Georgijev spelade i NHL:s All Star-match 2024
Under sina första år i NHL fick Aleksandr Georgijev bilda målvaktspar med Henrik Lundqvist i New York Rangers. Senare blev Georgijev andremålvakt bakom stjärnmålvakten Igor Sjestjorkin. Efter fem år i Rangers trejdades målvakten sedan till dåvarande Stanley Cup-mästarna Colorado Avalanche 2022.
I Colorado blev Georgijev förstemålvakt och hade även ett par framgångsrika säsonger. Både 2023 och 2024 hade ryssen flest vinster av alla målvakter i NHL. Säsongen 2023/24 blev han sedan även uttagen till NHL:s All Star-match.
Men förra säsongen inledde Georgijev skakigt i Colorado Avalanche. Det ledde till att han trejdades till San Jose Sharks i december 2024. Men även i Sharks gick det tungt och efter att inte ha tagit plats i Buffalo Sabres den här säsongen har målvakten nu alltså lämnat NHL.
Totalt spelade Aleksandr Georgijev 303 NHL-matcher under åtta säsonger.
