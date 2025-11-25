Var All-Star-målvakt 2024 – nu dumpas han

Så sent som 2024 spelade Aleksandr Georgijev NHL:s All-Star-match.

Nu dumpas han av NHL-klubben Buffalo Sabres.

Aleksandr Georgijev.

Foto: Isaiah J. Downing/Imagn mages/Bildbyrån

Aleksandr Georgijevs tid i NHL ser ut att vara på väg mot sitt slut.

Under gårdagen placerades den 29-årige målvakten på unconditional waivers i syfte att bryta kontraktet av Buffalo Sabres. Georgijev skrev på för klubben inför höstens träningsläger, men placerades tidigt på waivers och skickades ned till farmarlaget Rochester Americans i AHL där det bara blivit två matcher den här säsongen.

NHL:s vinstrikaste målvakt 2024

Georgijev blev så sent som 2024 uttagen till NHL:s All-Star-match, där han var en av totalt åtta målvakter. Georgijev var då förstemålvakt i Colorado Avalanche och var den säsongen även hela NHL:s mest vinstrika målvakt, då han vann 38 av 63 matcher med Avalanche.

Fjolårssäsongen blev desto tyngre för målvakten, som efter en skakig inledning på säsongen ingick i en trejd som skickade honom till San Jose Sharks i utbyte mot bland anda Mackenzie Blackwood. I San Jose loggade han en räddningsprocent på blygsamma 87,5 procent på 31 matcher och vann bara sju av dessa matcher, varpå han inte fick förlängt av NHL-klubben i somras.

Uppges klar för KHL-spel

Nu uppger Sportsnets insider Elliotte Friedman att Georgijev kommer att vända tillbaka till Ryssland för spel i KHL med Spartak Moskva.

Den ryske målvakten har aldrig tidigare spelat i KHL, då han lämnade Ryssland som junior för spel i finska TPS där han gjorde två säsonger innan han tog klivet över till Nordamerika och NHL-spel med New York Rangers som 21-åring.

I Spartak Moskva blir Georgijev lagkamrat med SHL-bekantingen Christian Jaros.