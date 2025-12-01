SHL har fyllts på med starka hemvändare de senaste säsongerna. Men vilka spelare skulle kunna återvända till nästa säsong?

Här listas 15 Europa-svenskar som sitter på utgående avtal – och därmed går en oviss framtid till mötes.

Uppges vara klar för hemkomst.

Jagas av flera SHL-klubbar.

Succébacken kan vara intressant för Djurgården.

Emil Bemström har haft det tufft med produktionen i Bern. Foto: Just Pictures/Alamy

Emil Bemström, fw, SC Bern

Han öste in poäng i AHL men fick aldrig riktigt fotfäste i NHL. Därför valde Emil Bemström att återvända till Europa den här säsongen. Han skrev i somras på för den schweiziska storklubben SC Bern och skulle bli en av lagets toppspelare.

Men hösten har varit tung för både Bemström och Bern. Laget har det väldigt tufft och forwarden har inte riktigt levererat som förväntat. Efter 24 matcher i Schweiz står han noterad för 5+5. Hans -11 är också näst sämst i laget.

Emil Bemström skrev bara ett kontrakt med Bern som gäller under årets säsong. Om han inte höjer sitt spel, och om Bern förblir ett bottenlag, lär han inte få ett nytt kontrakt med tanke på de höga förväntningarna som finns på importerna i Schweiz. Skulle en återkomst till SHL i sådana fall kunna bli aktuell för Bemström?

