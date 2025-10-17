Populäre profilen återvänder till tv-rutan under OS: ”Mycket förvånad”

Håkan Södergren är tillbaka i TV-rutan.

I samband med OS i vinter kommer han att jobba för HBO Max på plats på mästerskapet i Milano-Cortina.

– Mycket, mycket förvånad. Jag hade inte sett det framför mig överhuvudtaget. Så det var en känsla av ”wow, vad kul!”, säger han till Expressen.

Håkan ”Hawkeye” Södergren är inte klar ännu.

Foto: Bildbyrån

Efter hockey-VM i våras tackade Håkan ”Hawkeye” Södergren för sig i tv-sammanhang. En uppskattad expert inom all hockey, samt en profil av rang, skulle därmed gå in i radioskugga.

Men på fredagen står det klart att det ännu inte är helt över.

Expressen rapporterar nämligen att ”Hawkeye” är tillbaka i tv-sammanhang, bara fem månader efter VM. För tidningen uppger han att det var som en chock att få erbjudandet att vara med i HBO Max-sändningar av OS-hockeyn i vinter.

– Mycket, mycket förvånad. Jag hade inte sett det framför mig överhuvudtaget. Så det var en känsla av ”wow, vad kul!” Jag kände att här måste man ta tillfället i akt. Det finns ju vissa grejer man inte kan tacka nej till.

”Det vore det yttersta”

Experten får nu resa ner till Milano-Cortina för att jobba med mästerskapet på plats.

– Ett OS-guld vore det yttersta. Men vi ska inte förvänta oss ett Sverige som går in som favoriter. Man går inte som underdogs. Jag gillar när Tre Kronor har den positionen, i stället för att kliva in som favoriter och tro att man ska dominera.