Populäre profilen återvänder till tv-rutan under OS: ”Mycket förvånad”
Håkan Södergren är tillbaka i TV-rutan.
I samband med OS i vinter kommer han att jobba för HBO Max på plats på mästerskapet i Milano-Cortina.
– Mycket, mycket förvånad. Jag hade inte sett det framför mig överhuvudtaget. Så det var en känsla av ”wow, vad kul!”, säger han till Expressen.
Efter hockey-VM i våras tackade Håkan ”Hawkeye” Södergren för sig i tv-sammanhang. En uppskattad expert inom all hockey, samt en profil av rang, skulle därmed gå in i radioskugga.
Men på fredagen står det klart att det ännu inte är helt över.
Expressen rapporterar nämligen att ”Hawkeye” är tillbaka i tv-sammanhang, bara fem månader efter VM. För tidningen uppger han att det var som en chock att få erbjudandet att vara med i HBO Max-sändningar av OS-hockeyn i vinter.
– Mycket, mycket förvånad. Jag hade inte sett det framför mig överhuvudtaget. Så det var en känsla av ”wow, vad kul!” Jag kände att här måste man ta tillfället i akt. Det finns ju vissa grejer man inte kan tacka nej till.
”Det vore det yttersta”
Experten får nu resa ner till Milano-Cortina för att jobba med mästerskapet på plats.
– Ett OS-guld vore det yttersta. Men vi ska inte förvänta oss ett Sverige som går in som favoriter. Man går inte som underdogs. Jag gillar när Tre Kronor har den positionen, i stället för att kliva in som favoriter och tro att man ska dominera.
