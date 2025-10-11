Wilson Björck har introducerat sig i NCAA efter att ha lämnat Djurgården. Den JVM-aktuella forwarden gjorde i natt 1+2 Colorado College vann mot Bentley University med 5-2.

Wilson Björck har gjort sina första poäng i NCAA.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrårn.

Han var med i World Junior Summer Showcase och är i allra högsta grad aktuell för junior-VM. I natt fick Wilson Björck också islossning i NCAA. Det i säsongens tredje match när Colorado College ställdes mot Bentley University på hemmaplan.

Den svenska talangen klev då fram med sina tre första poäng för säsongen.

Med ett mål och två assist var han den stora segerorganisatören i ert lag och matchens poängbästa spelare. Det var alltså hans första poäng i NCAA sedan flytten från Sverige.

Förra säsongen spelade Wilson Björck för Djurgården och var då en av U20 Nationells bästa spelare. Med 67 poäng på 43 matcher och nio poäng på nio matcher i slutspelet fick han också fin offensiv utdelning. Dessutom avslutade han säsongen med att bli JSM-mästare med Djurgården. En klubb som han alltså valde att lämna efter tre raka säsonger.

Det blev också tio matcher i Hockeyallsvenskan förra säsongen. Under World Junior Summer Showcase klev 19-åringen fram med sex poäng på fem matcher. Det återstår nu att se om han kan hålla i sin form och ta en plats i junior-VM till slut.

Source: Wilson Björck @ Elite Prospects