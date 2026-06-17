Linus Millner Westberg under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Mora och Modo den 11 februari 2022 i Mora.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Säsongen 22/23 spelade Linus Millner Westberg i Leksands IF juniorlag och fick även göra sin SHL-debut. Efter det blev det en säsong med Sundsvall i Hockeyettan. Där stod backen för 21 poäng på 36 matcher och flyttade sedan vidare till Norge.

Valet föll då på Stjernen Hockey.

Där var han under första säsongen deras poängbästa spelare med 18 pinnar på 39 matcher. Klubben hamnade däremot i ett negativt kval. Där Per-Erik Johnsson klev in vid underläge 0-3 i matcher och vände till 4-3.

Efter den historiska bedriften tog de sig sedan till en kvartsfinal den gångna säsongen.

Då stod svensken också för 24 poäng på 45 matcher. Nu väntar också en återkomst till Sverige. Nästa säsong kommer 22-åringen att spela för Vimmerby HC i Hockeyallsvenskan. Sedan tidigare har Linus Millner Westberg gjort två matcher i ligan med Mora IK.

– Det vi gillar är att Linus kan spela mycket och ta ansvar i flera delar av spelet. Vi vill att våra backar ska vara delaktiga och våga påverka matchbilden. Där tycker vi att Linus har många egenskaper och kvaliteter som passar in för att spela den hockey vi vil stå för, säger sportchef Pelle Johansson i ett uttalande på klubbens sociala medier.