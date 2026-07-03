Uppgifter: För samtal med profilen

Lukas Zetterberg i Västerås-tröjan.

Foto: Avdo Bilkanovic / Bildbyrån.

Under sina år för Västerås IK i Hockeyallsvenskan var Lukas Zetterberg en vass målskytt. Forwarden gjorde över 20 mål och 40 poäng två säsonger. Det blev sedan en flytt till Tjeckien innan han vände hem till Sverige igen, då föll valet däremot på AIK.

Där var han en uppskattad spelare och var med och tog laget till en final mot Djurgården. Efter förlusten där gick parterna skilda vägar. Den här säsongen blev det istället spel i Pelicans i Finland.

Där har 29-åringen kontrakt över nästa säsong - men kan ändå flytta hemåt.

Enligt vanligtvis initierade VIK Fan Central för Västerås diskussioner med forwarden. Det ska just nu handla om inledande samtal om en övergång redan till hösten. Där han enligt uppgifterna väntas lämna klubben trots kontrakt.

Lukas Zetterberg till Västerås?

Västerås gör en nysatsning till nästa säsong.

Dels har man tagit in Mikael Wikstrand som huvudtränare - och dels har Peter Popovic tillträtt som ny sportchef. Nu hoppas man få tillbaka en av sina egna produkter. Lukas Zetterberg har spenderat större delen av sin karriär i klubben och gjorde A-lagsdebut redan under U18-säsongen.

Det återstår nu att se om det väntar en sejour till i hemstaden.