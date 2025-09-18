Olli Jokinen lämnade Timrå IK och SHL för sitt hemland Finland och HIFK. Någon drömstart på säsongen har HIFK dock inte fått, efter fyra matcher spelade har de bara tagit tre poäng och ligger näst sist i tabellen.

– Vi behöver förstärkningar till försvaret, säger Jokinen till Ilta-Sanomat.

Det har varit en tuff start på säsongen för Jokinens HIFK. Foto: Pär Olert/Bildbyrån.

Efter blott en säsong i SHL återvände Olli Jokinen till den finska högstaligan Liiga. Han har tidigare varit tränare för det finska laget Jukurit i tre säsonger, men valde istället konkurrenten Helsingfors IFK.

HIFK har dock fått en trög inledning på säsongen under Jokinen, under de fyra första matcherna har de släppt in 17 mål. De har förlorat tre av de fyra inledande seriematcherna, någonting som Jokinen härleder till den stukade backsidan. I den finska kvällstidningen Ilta-Sanomat skickar han en passning till klubbens sportchef, och uttrycker att de är i akut behov av försvarare.

– Nu behöver vi få fler spelare. Nu är det dags. Vi behöver förstärkningar till försvaret.

Under Jokinen tog sig Timrå till en kvartsfinal, där de dock blev utslagna av Frölunda.