Svensken lämnar Ryssland - det blir nya klubben

Robin Press under tiden i Färjestad.

Foto: Anna-Lena Bergqvist.

De flesta svenskar som spelade i KHL lämnade ligan och Ryssland efter landets invasion av Ukraina. En av dem som stannade är Robin Press. Backen spelade i Severstal Tjerepovets och valde att inte bryta sitt kontrakt. Därefter valde han att skriva på för Metallurg Magnitogorsk 2023.

Där blev det hela tre säsonger.

Under sommaren har svensken nu gått klubblös. Men nu står det klart vilken adress det blir nästa säsong. 31-åringen är klar för spel i Tyskland och Kölner Haie. Det blir hans fjärde land och liga i Europa efter att tidigare även ha spelat i Finland och Sverige.

Backen har Almtuna som moderklubb och kom fram i klubben innan han via Södertälje och Djurgården hamnade i AHL. Därefter blev det spel i Färjestad och Finland innan han 2021 flyttade till Ryssland.

De som valde att stanna i Ryssland har svårt att hitta hockeyjobb i Sverige. Men nu har alltså Robin Press löst en klubbadress till nästa säsong.