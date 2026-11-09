Leksingens succé – bäst i ligan: "Positivt överraskad"

Robin Christoffersson har varit ligans bästa målvakt under hösten.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Ett av flera utropstecken i Leksand den här säsongen har varit målvakten Robin Christoffersson. Tillsammans med Marcus Gidlöf rankas duon som ett av HockeyAllsvenskans bästa målvaktspar. Så här långt är det just Christoffersson som stått flest matcher av dom båda, tio, medan Gidlöf stått åtta. Christoffersson toppar dessutom hela HockeyAllsvenskans målvaktsliga där han har 94,14 i räddningsprocent.

– Bra såklart, säger Robin Christoffersson då hockeysverige.se frågar hur han ser på sin personliga inledning av säsongen.

– Jag är ändå positivt överraskad över hur bra det har gått både för mig och laget. En bra säsongsstart.

Vilka steg har du tagit i din utveckling under målvaktstränaren Alexander Millners ledning?

– Ganska stora. Jag tycker att jag fick bra hjälp redan förra säsongen och tog kliv redan då för att bygga upp en stabil grund och bra trygghet.

– Det har jag kunnat ta med mig väldigt bra in i den här säsongen. Mycket fungerar och som jag vill bibehålla.

Robin Christoffersson hyllar tränaren: "Exakt den jag vill ha"

Många hyllar målvaktstränaren Alexander Millner för sitt sätt att utveckla Leksands målvakter, vilket även Robin Christoffersson gör.

– Jag tycker han är exakt den målvaktstränare jag vill ha. Rak, tydlig, bra på att sköta kommunikation och inte rädd för att gå in och peta på grejer.

– Han är som jag, vill sträva framåt i utvecklingen hela tiden. Vill båda mycket tror jag att man kommer fungera bra med varandra. Det blir samtidigt mycket skratt på träningarna och det betyder faktiskt också mycket.

Robin Christoffersson är full av beundran för målvaktstränaren Alexander Millner.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Leksandsmålvakten hyllar också samarbetet med sin målvaktskollega Marcus Gidlöf.

– Det funkar också jättebra. Jag tyckte att det fungerade bra redan förra säsongen när jag fick vara här och då med både ”Mackan” och Jakob (Hellsten) . Även med ”Fille” (Filip Larsson) på slutet.

– Alla jag har varit med här har fungerat jättebra så det kändes att den här säsongen skulle bli bra samarbetsmässigt. Vi stöttar varandra från båda håll och har ett bra samarbete.

Stödet till Marcus Gidlöf: "Jag är inte alls orolig"

Även om Marcus Gidlöf haft flera bra prestationer har han även haft några matcher som inte varit fullt lika bra.

– Klart att det varit tufft, men jag är inte alls orolig för att han inte kommer komma tillbaka stark.

– Bara under den korta tid jag sett honom har han tagit stora kliv på seniornivå. Han har mer vuxit in i en vuxenroll. Samtidigt är han väldigt ung, så jag tycker inte han behöver rusha någonting på något sätt.

– Klart att man vill spela så mycket som möjligt, men samtidigt får vi stötta varandra i sådana här situationer. Som jag sa är jag inte alls orolig över att han inte ska komma stark. Det är bara att träna på i dagliga verksamheten och helt enkelt få tillbaka känslan.

Att du har spelat flest matcher, har det påverkat er relation på något vis?

– Nej, det tycker jag inte. Under matcherna jag spelar stöttar han mig. Spelar ”Mackan” så stöttar jag honom. På det sättet fungerar vi bra så det är bara att fortsätta på det spåret.

Marcus Gidlöf har fått en lite tuffare säsongsinledning i Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Leksand jagar i toppen: "Spelar en jättebra hockey"

Leksand ligger på en andraplats i HockeyAllsvenskan med en poäng upp till AIK .

– Bra där också. Senaste tiden har vi spelat en väldigt bra hockey. Vi hade några matcher, jag vet inte om det var underskattning av motstånd, som vi lyckades vinna ändå fast vi inte spelade en jättebra hockey.

– Just nu tycker jag, som sagt var, att vi spelar en jättebra hockey. Det är bra över hela banan. Vi är ett bra lag och haft en bra säsongsinledning. Jag hoppas det bara blir bättre och bättre under säsongens gång.

Försvarsspelet har fått en del kritik i vissa matcher, hur har du upplevt det så här långt?

– Jag tycker att vi har ett bra försvarsspel. Det kanske har blivit en del ”turn overs”, men samtidigt tycker jag att vi har en bra grund och vårt försvarsspel i egna zonen fungerar bra. Även vårt boxplay fungerar bra, så det är ingenting jag gruvar mig över på något sätt utan jag tycker att vi funkar bra som enhet där också.

Robin Christoffersson och Leksand jagar serieledning i HockeyAllsvenskan.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Revanschlusta mot AIK: "Vill ta serieledningen"

Du har spelat några vändor i HockeyAllsvenskan även tidigare säsonger, hur upplever du att nivå på serien är den här?

– Den är lite svår att ta på. Jag tycker att det just nu är lite för uppdelat. Det är en tydlig topp och en tydlig botten.

– Tidigare säsonger har det varit lite mer topp, mitt och botten. Nu har det bara varit topp och botten.

– Samtidigt är flera av toppmatcherna som är väldigt roliga att spela. Sedan är det några mindre roliga matcher som vi måste kunna ta poäng i. Dom matcherna är viktiga dom med.

Nu möter ni serieledande AIK på onsdag, hur går tankarna inför den?

– Klart vi vill ha revansch. Jag ser på den matchen som en rolig utmaning. Jag tror att kommer bli en riktigt rolig match med ett bra tryck här i Tegera.

– Sköter vi våra kort rätt kommer vi kunna lösa den matchen. Jag tycker att vi hade en stor potential att vinna borta i Globen också och nu kommer vi ha fördel av hemmaplan. Vi vill vinna sådana här sexpoängsmatcher och ta serieledningen.