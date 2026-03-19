Per Mårs, som grundade det innovativa skridskoföretaget Marsblade vilket används av flera NHL-stjärnor, har dött.

Per Mårs (mitten), här med NHL-ikonerna Niklas Kronwall och Henrik Zetterberg. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Per Mårs, tidigare hockeyspelare och grundare av skridskoföretaget Marsblade, har avlidit vid 43 års ålder. Under onsdagen bekräftade både Marsblade och Mårs familj att Per hastigt har gått bort.

”Det är med djup sorg som vi kan bekräfta att vår fantastiska Per Mårs oväntat gick bort fredagen den 13 mars. Efter att ha kämpat med psykisk ohälsa genom åren, dog han genom suicid”, skriver familjen i ett inlägg på sociala medier och fortsätter:

”Vi ber vänligen er i hockeygemenskapen att tänka på Pers familj, vänner och älskade. Och att respektera deras privatliv i den här svåra stunden. Vi vill också uppmärksamma vikten av mental hälsa. Om du eller någon nära dig kämpar, tveka inte att vända dig till någon du litar på eller söka professionellt stöd. Du är inte ensam”, skriver familjen vidare i inlägget.

Per Mårs grundade Marsblade

Per Mårs var en lovande hockeytalang som ung med Östersunds IK som moderklubb. Han flyttade sedan till Gävle för spel i Brynäs där han kom att göra 25 matcher i Elitserien. Mårs spelade även i gamla Allsvenskan för Tierp, Teg samt Björklöven.

2001 draftades han av NHL-klubben Columbus Blue Jackets men bara några år senare tvingades han avsluta spelarkarriären på grund av ryggproblem. 2011 grundade han sedan i stället skridskoföretaget Marsblade som sedan har blivit världsledande med sin patenterade teknik. Företaget startade främst för inlines till en början där den innovativa skridskotekniken (Flow motion technology) var utformad för att efterlikna känslan av att åka skridskor på is, men med hjul. På senare år har företaget sedan i stället fokuserat på skridskor för ishockeyspelare

Med teknologin, som innefattar en rörlig hållare till skridskoskenor, har Marsblade lockat till sig flera NHL-stjärnor genom åren. 2020 gick bland annat NHL-stjärnan Auston Matthews in som delägare i bolaget.

Beskedet om Per Mårs bortgång har lämnat hockeyvärlden i sorg. Flera spelare, däribland svenske NHL-stjärnan Jesper Bratt, har uttryckt sin sorg över nyheten.

Per Mårs blev 43 år.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt

► SOS Alarm 112

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.

► Mind Självmordslinjen 90101

Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppen dygnet runt. Telefonnummer: 90101.

Chatt: chat.mind.se

► Vårdguiden 1177

Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning. Telefonnummer: 1177

www.1177.se

► Jourhavande medmänniska

Telefonnummer: 08-702 16 80, alla dagar klockan 21–06.

► Jourhavande kompis

Tar emot samtal från barn och unga upp till 25 år. Chattjour vardagar klockan 18–22, helger klockan 14–18.

jourhavandekompis.se

► Jourhavande präst

Telefonnummer: 112, alla dagar klockan 21–06

Svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

► Spes – suicidprevention och efterlevandes stöd

Telefonnummer: 020-18 18 00, telefonjour varje dag 19–22.

spes.se

► Suicide zero

Fakta och råd om självmord.

https://www.suicidezero.se/fakta-och-rad

Source: Per Mårs @ Elite Prospects