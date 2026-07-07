MJÖRNBERG: Det saktfärdiga licenskaoset är som en déjà vu

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Det dröjde till kvällen den 6e juli innan de slutgiltiga licensbeskeden kom. Forshaga och Falu IF nekas licens och kastas ut ur Hockeyettan. Nu inleds processen med att hitta två nya lag som kan fylla vakanserna i ligan (varav ett blir Nyköping som flaggat för sitt ja långt i förväg).

Semestern är igång, det är ett extremt otacksamt läge för alla inblandade parter, men egentligen borde vi inte alls vara särskilt förvånade. För det här är ren och skär déjà vu.

Förra året kom licensnämndens besked den 4e juli, årets dessförinnan den 5e. Det är så att säga business as usual.

Det som är intressant är att alla, från fans, till klubb- och ligarepresentanter, journalister och internet-tyckare varje år stämmer upp i samma sång: det tar för lång tid!

Ändå verkar inte ett dyft göras för att snabba upp processen. Det fortsätter på samma saktfärdiga sätt sommar efter sommar.

För det som händer nu är att långbänken fortsätter.

Forshaga och Falu IF har två veckor på sig att överklaga beslutet. Vilket egentligen bara är en liten teaterpjäs i och med att det enda som går att överklaga är om det skett något formellt fel i licensnämndens granskning och det har det ju aldrig gjort. Risiga finanser är risiga finanser oavsett vad klubbarna gör efter licensbeslutet och domen kommer stå fast.

Därefter ska nya klubbar få frågan, ha tid på sig att fundera och eventuellt tacka ja för att då också genomgå granskningen för elitlicens. Tackar de nej ska turen gå vidare till någon annan och så fortsätter det. Ovanpå det ska lag eventuellt flyttas fram och tillbaka mellan norr och söder, nya serier sättas och....ja, det kommer ta sin tid.

Jag är väl faktiskt trots Nyköpings tydliga ja tack inte helt säker på att vi kommer få ihop 40 lag till Hockeyettan säsongen 26/27, men innan den processen är helt och hållet klar riskerar vi att befinna oss i månadsskiftet mellan juli och augusti. Vilket är ett enormt problem.

Ett av de riktigt skarpa argumenten när Hockeyettan byggde om sin seriemodell från fyra till två raka serier och skrotade Allettorna var att förutsägbarheten skulle bli större. Att fattiga klubbar skulle kunna planera resor och övernattningar i god tid och på så sätt kunna pressa ner kostnaderna. Av den tanken blir det ju intet när varje sommar är en långbänk där ett spelschema inte hamnar i klubbarnas händer förrän tidigast mitt i semestern.

Jag menar, vi är en vecka in i juli och vet fortfarande inte vilka lag som kommer spela i vilka serier.

För egen del är jag ganska övertygad om att en av anledningarna till långbänken är att det är för många lag i Hockeyettan. Det finns helt enkelt inte 40 lag som lever upp till de förutsättningar och krav som ställs för att klara av spel i ligan. Återväxten underifrån är direkt svag (förutom i den södra division 2-serien) och det gör att både granskningar och betänketider blir långa. Bantar man ligan kommer man i alla fall ett litet steg på vägen.

Men som sagt, att beskeden kommer en bit in i juli är precis som det brukar. Nu måste det vara dags för de inblandade parterna att sluta oja sig och istället sätta sig ner och diskutera hur man kan lösa den här situationen. Det är dags att gå från ord (gnäll) till handling.

För så här kan det faktiskt inte fortsätta.

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Så vad händer nu?

Att Forshaga skulle kastas ut kommer ju knappast som en överraskning, de verkar inte ens ha bemödat sig med att skicka in underlaget för granskningen och kastas huvudstupa ut ur finrummet. I Falu IFs fall verkar det mer handla om att klubben helt enkelt haft för risig ekonomi för att ens få ihop ett godtagbart bokslut. De ska nu ersättas.

Efter kvalserierna i våras har lagen som inte gick upp rangordnats utifrån tabellplacering och poängkvot och står på kö för att få frågan. Nyköping rankas högst och har redan tackat ja, näst på tur står värmländska Kils AIK och efter dem kommer Nacka, därefter KB65 (hela rankingen kan ni läsa här ).

Klubbarna kommer en efter en få frågan och först när förbundet fått ett andra ja tack kan de göra klart serieindelningen och eventuellt flytta lag från norr till söder eller tvärtom.

Den stora frågan är väl egentligen, finns det något division 2-lag utöver Nyköping som står redo att tacka ja så här långt in i sommaren?