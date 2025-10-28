Melvin Novotny gör sin första säsong på andra sidan Atlanten – och han är i storform. Ex-leksingen har klättrat upp topp-tio i juniorligan USHL:s poängliga.

Melvin Novotny.

Foto: Bildbyrån.

Tidigt på säsongen var det Melvin Ekman som fanns med i toppen av poängligan i USHL. Nu är han nere på 27:e plats och har passerats av två svenskar. Dels Tobias Öhman, som gjort elva poäng på tio matcher för Chicago Steel, och dels av en formstark Melvin Novotny.

Novotny är nia i poängligan med 13 poäng på tolv matcher, och är bara två poäng bakom poängligaledaren Brent Solomon. Om vi bara ser till U19-spelare är svensken så bra som femma. Detta efter att han öst in poäng de senaste veckorna.

Melvin Novotny imponerar i USHL

Den talangfulle forwarden, född 2007, inledde säsongen med 3+1 på de tre inledande matcherna, men hade sen två raka poänglösa matcher. På de sju matcher han spelat sedan dess har han gjort poäng i sex av dem. Han har en poängsvit på fem raka matcher, och har på dessa prestera 2+5.

18-årige Melvin Novotny lämnade Leksand inför den här säsongen. Han är redan nu klar för collegespel på University of Massachusetts nästa säsong. Novotny, som tingades av Buffalo i sjunderundan av sommarens draft, var med i det svenska U18 VM-lag som tog silver i våras.

Source: Melvin Novotny @ Elite Prospects