Klart: Här hamnar MoDo-stjärnan

Gerry Fitzgerald lämnar Sverige efter sex säsonger.

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2020 flyttade Gerry Fitzgerald till Sverige när han skrev på för Västervik . Sedan dess har han utvecklats till en av ligans bästa centrar och en stjärna på allsvensk nivå. Fitzgerald har varit en toppspelare i Björklöven , AIK och senast i MoDo .

Efter säsongens slut gick kanadensarens kontrakt med MoDo Hockey ut och det var länge oklart hur det skulle bli för Fitzgerald. MoDo ville behålla centern samtidigt som även andra allsvenska klubbar, exempelvis AIK, visade intresse för att värva honom.

Förra veckan stod det däremot klart att det blev avtackad i Örnsköldsvik i MoDo utan Gerry Fitzgerald blev avtackad i Örnsköldsvik. Det blir således inte heller fortsatt spel i Sverige för Fitzgerald nästa säsong.

Gerry Fitzgerald klar för spel i ICEHL

Tidigare har Gerry Fitzgerald kopplats ihop med norska Vålerenga. Det blir dock ingen flytt till Norge. I stället är Fitzgerald klar för spel i Italien . Han skriver på ett kontrakt med HC Pustertal i ICEHL inför den kommande säsongen.

– Möjligheten att spela i Pustertal och bli en del av ett samhälle som lever och andas hockey var oerhört tilltalande för mig. Klubben har ett utmärkt rykte, en passionerad fanskara och gör stora ansträngningar för att bygga ett konkurrenskraftigt lag, vilket har imponerat mycket på mig. Mitt mål är att hjälpa laget att vinna matcher på alla sätt jag kan. Personligen vill jag leverera en konsekvent prestation i varje match och vara en bra lagkamrat, säger Fitzgerald på klubbens hemsida .

I Pustertal blir Fitzgerald bland annat lagkamrat med tidigare SHL-spelarna Markus Lauridsen och Henry Bowlby. Den gångna säsongen gick laget till final i ICEHL och Fitzgerald är nu en spelare som ska hjälpa Pustertal att gå hela vägen.

– Vi är väldigt glada att värva Gerry, som vi har haft på vår radar ett tag. Han kommer att bli en mycket viktig addering i powerplay samtidigt som han har ett bra skott och är en utmärkt skridskoåkare som alltid sätter laget först. Han har bevisat att han är en stark offensiv spelare som kan producera mycket mål och poäng och kommer att integreras perfekt i vårt lag med sin attityd, säger klubbens tränare Jason Jaspers.

Den gångna säsongen missade Fitzgerald många matcher i MoDo och stannade på 18 poäng på 21 matcher i grundserien och tolv poäng på 13 slutspelsmatcher. Hans bästa säsong var 2022/23 i Björklöven när centern sköt 20 mål och 42 poäng. I slutspelet med AIK 2025 gjorde Fitzgerald hela tolv mål och 20 poäng på 18 matcher vilket gjorde att han vann både skytteligan och poängligan.

Totalt spelade Gerry Fitzgerald 220 matcher i HockeyAllsvenskan där han stod för 176 poäng. I slutspelssammanhang höjde sig alltid Fitzgerald där han producerade 57 poäng på 66 matcher.