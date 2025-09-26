Boston Bruins har plockat tillbaka en välkänd profil. På torsdagen meddelade klubben att den tidigare lagkaptenen Zdeno Chara återvänder till organisationen som rådgivare för hockeyverksamheten och mentor.

Zdeno Chara med Stanley Cup under ett jippo i TD Garden 2024. Foto: Winslow Townson-USA TODAY Sports

Enligt Bruins kommer Chara i sin nya roll främst att bygga relationer och stärka kommunikationen mellan spelare och tränare, delta på träningar och hemmamatcher samt stötta lagets backar i deras utveckling utanför isen.

Chara, 48, är fortfarande den längsta spelaren någonsin i NHL med sina 206 centimeter. Den slovakiske jätten skrev på för Bruins som free agent 2006 och stannade i klubben fram till 2020. Han blev en av organisationens största profiler genom tiderna.

– Vi är både stolta och glada över att kunna välkomna tillbaka Zdeno, säger general managern Don Sweeney.

– Som rådgivare och mentor kommer han att dela med sig av sina erfarenheter som hängiven idrottsman, respekterad ledare och en av NHL:s allra största spelare.

Chara utsågs till kapten direkt efter att han kommit till Boston och blev en av få europeiska lagkaptener att lyfta Stanley Cup när Bruins besegrade Vancouver Canucks i finalen 2011. Han var under hela sin karriär känd som en av ligans mest slitstarka och respektingivande spelare, och noterades till slut för 24 säsonger och 1 680 matcher – flest av alla backar i NHL:s historia.

Zdeno Chara vann Stanley Cup med Boston Bruins

Karriären tog sin början i New York Islanders, som valde Chara i den andra rundan av draften 1996. Efter fyra säsonger skickades han vidare till Ottawa Senators i den stora affären med Aleksej Jasjin. Där slog han igenom på allvar, men Ottawa tvingades släppa honom för att i stället kunna behålla Wade Redden.

Medan Redden tappade fart fortsatte Chara att växa och utvecklades till en av ligans bästa backar efter flytten till Boston. Han blev berömd för sitt stenhårda slagskott och satte flera rekord i NHL:s All-Star Skills Competition. Tre gånger nådde han över 50 poäng under sin tid i Bruins. Han ledde Bruins till Stanley Cup 2011 efter att ha belönats med Norris Trophy som NHL:s bästa back 2009.

Chara spelade vidare långt upp i 40-årsåldern och avslutade karriären med kortare sejourer i Washington Capitals och Islanders. Efter att ha återvänt till sin första klubb säsongen 2021/22 valde han att lägga av vid 45 års ålder. Han skrev då på ett endagskontrakt med Bruins för att officiellt avsluta karriären där han hade sina största framgångar.

Under NHL-lockouten 2004/05 hann slovaken med en sejour i Färjestad i dåvarande Elitserien, där han var med om att bärga ett SM-silver.

Source: Zdeno Chára @ Elite Prospects