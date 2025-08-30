Zach Hyman skadades under Stanley Cup-slutspelet med Edmonton Oilers.

Då riskerar stjärnan att även missa starten av den nya NHL-säsongen.

Zach Hyman är fortfarande inte återställd efter sin skada. Foto: Perry Nelson-Imagn Images

För andra året i rad förlorade Edmonton Oilers i Stanley Cup-finalen mot Florida Panthers. En av spelarna som då inte kunde vara med och spela i finalserien var Zach Hyman, 33, eftersom att han skadades i konferensfinalen mot Dallas Stars.

Nu berättar Hyman att han skadade handled fortfarande inte har läkt efter operationen i sommaren. Han kommer då att fortsätta sin rehabilitering och menar att det är oklart ifall han kommer att vara återställd i tid till NHL-premiären den åttonde oktober.

– Jag har ett möte kvar med läkarna innan allt är klart. Det känns skönt att se ljuset i tunneln. Jag vet inte om jag kommer att vara redo att spela direkt i premiären. Det går åt rätt håll vilket såklart är bra. Sedan är det också bra att jag kan säga att ”jag vet inte” om jag är redo till säsongsstart, för svaret hade annars kunnat vara ”nej, jag är inte redo”, säger Hyman till nhl.com.

Zach Hyman om tuffa säsongen i Edmonton Oilers

Zach Hyman öppnar då också upp om hur det var att inte kunna spela i finalen och se Oilers förlora från sidan.

– Det var hemskt, väldigt tufft att gå i genom. När man inte spelar och bara kan titta på känner man en helt annat stress för man kan inte påverka någonting. Man är helt hjälplös. Samtidigt försöker man hålla skenet uppe så gott det går och stötta killarna som spelar. Så när jag inte var med resten av laget var det bara stress och när jag var med killarna försökte jag stötta dem mentalt.

Säsongen 2023/24 gjorde stor succé med Edmonton då han sköt hela 54 mål och kom trea i NHL:s skytteliga samtidigt som han även gjorde 77 poäng på 80 matcher. Förra säsongen gick dock tyngre för Hyman som bara noterades för 27 mål och 44 poäng på 73 matcher. Hans svaga form gjorde att forwarden nobbades till Kanadas trupp som spelade 4 Nations Face-Off i februari.

– Jag tror att allting som hade kunnat gå fel också gick fel för mig under säsongens första halva. Det är lite lustigt hur det blev. Jag gick från att ha min bästa säsong i karriären där jag inte var skadad alls, gjorde så mycket mål och allting kändes kanon till starten av förra säsongen då jag fick en tuff start, åkte på en hjärnskakning och hade flera andra skavanker som jag drogs med, säger Zach Hyman.

Source: Zach Hyman @ Elite Prospects