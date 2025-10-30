William Nylander saknades i Toronto Maple Leafs laguppställning när det blev förlust med 3–6 mot Columbus Blue Jackets. I matchen sköt svenskens radarpartner John Tavares sitt 500:e NHL-mål. Veteranen blev därmed den 49:e spelaren att nå milstolpen i NHL:s historia.

– Man hade gärna sett att det hade haft större inverkan på matchen, säger Tavares om målet.

William Nylander saknades vid John Tavares sida när han i natt skött sitt 500:e AHL-mål. Foto: AP Photo/Sue Ogrocki & Nick Turchiaro-Imagn Images

William Nylander var tillbaka i laget efter en matchs skadefrånvaro när Toronto besegrade Calgary Flames med 4–3 natten mot onsdag. I den matchen såg han hämmad ut efter den smäll han fick i förra helgens möte med Buffalo Sabres, men spelade ändå närmare 19 minuter och plockade upp en assist.

När Maple Leafs i natt hade begett sig till Columbus för ett möte med Blue Jackets saknades Nylander återigen i laguppställningen. Coachen Craig Berube uttryckte ingen större oro över 29-åringens hälsa inför matchen.

– Jag tror att han kommer att återhämta sig. Han får två dagar till på sig efter det här innan vi spelar igen, sade han enligt The Hockey News.

Matchen mot Columbus blev ingen höjdare för Leafs. Reservmålvakten Cayden Primeau, som hämtades in via waivers från Carolina Hurricanes på grund av Joseph Wolls frånvaro, släppte in sex mål på 24 skott när det blev förlust med 3–6.

John Tavares nådde 500 mål i NHL

I matchen lyckades i alla fall William Nylanders radarpartner John Tavares skjuta sitt 500:e NHL-mål. 35-åringen reducerade till 2–6 i den tredje perioden och blev via det målet den 49:e spelaren i NHL:s historia att nå milstolpen.

– Man spelar det här spelet för att vinna som ett lag, och allt handlar om laget, säger Tavares till NHL.com.

– Och visst, man hade gärna sett att det hade haft större inverkan på matchen. Men absolut, under de kommande dagarna kommer jag att uppskatta det mer.

Draftettan från 2009 har under sin NHL-karriär med New York Islanders och Toronto Maple Leafs noterats för 1 128 poäng på 1 195 matcher.

– Det är fantastiskt, säger Leafs kapten Auston Matthews om Tavares.

– Jag kan inte säga nog många bra saker om Johnny – den person han är, lagkamraten, proffset, killen som dyker upp på rinken varje dag och är en av de hårdast arbetande, och som tar hand om sig själv på alla sätt.

Calle Järnkrok missade tredje raka matchen

I Columbus klev flera oväntade spelare fram och producerade. Kedjan med tuffingen Mathieu Olivier (1+3), Charlie Coyle (0+4) och Cole Sillinger (2+1) stod för elva poäng tillsammans. Isac Lundeström, som är Columbus enda svensk den här säsongen, var poänglös och väntar fortfarande på första målet i nya klubben.

Utöver William Nylander saknade Toronto även Calle Järnkrok. Han missade sin tredje raka match med en underkroppsskada.

Columbus–Toronto 6–3 (2–0, 3–1, 1–2)

Första perioden: 1–0 (7.13) Cole Sillinger (Charlie Coyle, Mathieu Olivier), 2–0 (10.47) Zach Werenski (Charlie Coyle, Mathieu Olivier).

Andra perioden: 2–1 (22.43) Samuel Blais, 3–1 (28.26) Ivan Provorov (Dmitrij Voronkov, Kirill Martjenko), 4–1 (34.09) Cole Sillinger (Charlie Coyle, Zach Werenski), 5–1 (37.02) Dante Fabbro (Mathieu Olivier, Cole Sillinger).

Tredje perioden: 6–1 (47.46) Mathieu Olivier (Charlie Coyle), 6–2 (55.52) John Tavares (Matthew Knies, Nicholas Robertson), 6–3 (58.12) Nicholas Robertson (Max Domi, Samuel Blais).

LISTA: Alla NHL-spelare som gjort 500 mål

Listan framtagen 30/10