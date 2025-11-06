Efter två poäng i 5–3-segern mot Utah förlänger William Nylander sin poängsvit till åtta raka matcher.

Samtidigt kliver han upp på tredjeplatsen i NHL:s poängliga – en poäng bakom poängligaledarna Connor McDavid och Macklin Celebrini.

William Nylander blev målskytt i segermatchen mot Utah.

Foto: Sammy Krogan/AP/Alamy

William Nylander har öppet kritiserats av lagkamrater och fått en känga från sin tränare under hösten, men hans poängproduktion under starten av NHL-säsongen har inte avtagit för det.



Den svenske storstjärnan stod i natt för två nya poäng i Torontos 5–3-seger över Utah, där Nylander stod för ett mål och en assist.



Poängen innebär att Nylander inte bara förlänger sin poängsvit till åtta raka matcher (16 poäng), han klättrar även upp på tredjeplatsen i NHL:s poängliga och har nu bara en poäng upp till poängligaledarna Connor McDavid och Macklin Celebrini.

Har gjort 20 poäng på elva matcher

Totalt har William Nylander nu gjort 20 poäng (6+14) på elva matcher och är bakom långtidsskadade Mark Stone, som bara spelat sex matcher den här säsongen, den spelare med högsta poängsnitt i NHL den här säsongen med sina 1,82 poäng per match.



I nattens match mot Utah kvitterade Nylander först matchen till 1–1 i den andra perioden, innan han spelade fram Matthew Knies till dennes 5–2-mål i tom kasse i den tredje perioden. Toronto har nu vunnit tre matcher i rad och ligger på en tredjeplats i Atlantic Division.



– Det var en stabil match rakt igenom, säger tränaren Craig Berube till NHL.com.

– Jag tycker att vi spelade en smart match. Vi möter ett bra lag med många offensiva och snabba spelare, men vi gjorde för det mesta ett bra jobb med att hålla dem i schack.



Toronto Maple Leafs – Utah Mammoth 5–3

Toronto: William Nylander (6), Auston Matthews (8), John Tavares (7), Matias Maccelli (3), Matthew Knies (5).

Utah: Michael Carcone (3), Michail Sergatjov (3), Dylan Guenther (6).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.