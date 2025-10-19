Toronto föll i nattens möte med Seattle efter att William Nylander rundats av Joshua Mahura i förlängningen. Då valde målvakten, Anthony Stolarz, att rikta skarp kritik mot sin lagkamrat.

– Om man vill vara på isen i den situationen måste man jobba hårt, säger Stolarz till media efter 3–4-förlusten.

Anthony Stolarz och William Nylander.

Sett till poängproduktionen har William Nylander fått en fin start på NHL-säsongen. Den svenske Toronto-stjärnan hänger på i toppen av poängligan med elva (2+9) efter endast sex matcher, varav två kom i nattens möte med Seattle Kraken.



Ändå har 29-åringen redan nu fått hård kritik från sina egna i Toronto.



När Anthony Stolarz inatt ställde sig för att prata ner 3–4-förlusten mot Seattle skyllde han nämligen förlusten på svensken. Detta då Josh Mahura enkelt tagit sig till ett friläge, förbi Nylander, i förlängningen.



– Jag menar, många killar har varit här ett tag… I förlängningen kan man inte låta någon slå en på isen så där. Det är ett tydligt friläge, en minut kvar… Om man vill vara på isen i den situationen måste man jobba hårt… Man måste jobba sig tillbaka. Det kostade oss en poäng, säger målvakten om sin egna lagkamrat.

”Gissar att han ber Nylander om ursäkt – annars…”

Anthony Stolarz hade tidigare i matchen blivit rasande efter att en Seattle-spelare tillåtits åka rakt in i honom i buren. Nu har bråket som följde detta, samt kommentarerna om Nylander fått stor uppmärksamhet i Nordamerika.



Dave Reid, tidigare spelare, nu expert i TV, menar att det kan skapa en spricka.



– Det är väldigt ovanligt att någon spelare öppet beskyller en lagkamrat för ett baklängesmål. Sånt här brukar skötas internt. Och jag gissar att Stolarz ber Nylander om ursäkt i samband med träningen imorrn. Annars måste nog coachen ta ett samtal med de båda, säger han i NHL Network.

Kritiserades av egna coachen

Tidigare i inledningen av NHL-säsongen var det Nylanders egna coach, Craig Berube, som varit kritisk.



– Willy behöver fler skott. Han behöver attackera mer, och behöver skjuta mer. Han måste komma in mer på insidan, sade Berube, enligt TSN, efter 2–3-förlusten mot Detroit 13 oktober.

– Det är byten och tillfällen då han åker skridskor, men jag känner helt enkelt att det inte räcker. Vi behöver få ut mer av honom, fortsatte han.



Nu är det följande ord som ges efter 3–4-matchen mot Seattle.



– Inkonsekventa mer än något annat. När vi ville spela på rätt sätt var vi bra, men vi hade för många misstag i matchen som kostade oss, säger Berube enligt NHL.com.



Toronto Maple Leafs – Seattle Kraken: 3–4 OT (1–1, 1–2, 1–0, 0–1)

Toronto: Morgan Rielly, John Tavares (2).

Seattle: Shane Wright, Jani Nyman, Vince Dunn, Josh Mahura.