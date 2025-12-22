Toronto inkasserade en ny förlust i natt då man föll borta mot Dallas med 1–5.

För elfte matchen i rad lämnade William Nylander utan att göra mål.

– Han skapar chanser, men pucken går inte in, säger tränaren Craig Berube till Sportsnet.

William Nylander och Toronto är inne i en tung period.

Foto: Nick Wass/AP/Alamy

Efter att tidigt under säsongen varit en kandidat till Art Ross Trophy som NHL:s främste målskytt har William Nylanders målskytte svalnat – rejält – på slutet.

I Torontos 1–5-förlust borta mot Dallas i natt lämnade Nylander isen mållös för elfte matchen i rad. Hans senaste mål kom i en match mot Columbus den 26 november.

– Han skapar chanser, men pucken går inte in. Ibland måste man ta sig runt målet, bli lite smutsig och göra några skitmål, säger tränaren Craig Berube till Sportsnet.

Ligger sist i Atlantic Division

Nattens förlust var lagets femte förlust på de sex senaste matcherna och på dessa matcher har Nylander endast producerat två passningspoäng. Laget ligger just nu sist i Atlantic Division med 35 inspelade poäng på lika många matcher och är det näst sämsta laget i den östra konferensen, där bara Columbus Blue Jackets plockat färre poäng (34) än Leafs.

– Jag vet inte om jag känt så här förut, om jag haft en sådan här period. Jag är inte säker. Jag känner inte att jag har haft det så här i NHL, i alla fall, säger Nylander.

Tung bortaturné för Nylander och Maple Leafs

För Toronto var förlusten lagets tredje raka på lagets bortaturné, där man tidigare förlorat mot Washington (0–4) och Nashville (3–5). Under denna period har Nylander inte noterats för några poäng och varit -7 i plus/minus-statistiken.

– Vi måste sätta våra chanser, eller hur? Vill vi ha medstuds? Vill vi ha tur? Det måste man förtjäna, och det kommer vi att fortsätta att förtjäna. Det är inte något som bara händer, säger tränaren Craig Berube.

Dallas Stars – Toronto Maple Leafs 5–1

Dallas: Jason Robertson (23), Sam Steel (6), Jamie Benn (6), Mavrik Bourque (5), Justin Hryckowian (5).

Toronto: Scott Laughton (4).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.