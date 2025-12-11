William Nylander har inte gjort poäng på fyra matcher.

Nu petas han ner till tredjekedjan i Toronto Maple Leafs, rapporterar TSN.

– Han måste bli mer involverad i spelet, säger tränaren Craig Berube.

William Nylander flyttas ner i Toronto efter sin svacka. Foto: Bildbyrån

Under starten av årets NHL-säsong har William Nylander varit glödhet med hela 32 poäng på sina 21 första matcher. Men den senaste tiden har poängen uteblivit för svenske storstjärnan.

Nylander har gått poänglös i fyra raka matcher, hans längsta poänglösa svit på nästan ett år. I två av de fyra senaste matcherna har Nylander även lämnat isen utan ett enda skott på mål. Därför väljer nu tränaren Craig Berube att agera.

Inför nattens match mot San Jose Sharks flyttas Nylander neråt i kedjehierarkin. I stället för att spela i andrakedjan med John Tavares och Easton Cowan petas ”Lill-Nyllet” nu ner. I stället ska han spela i tredjekedjan med Nicolas Roy och Dakota Joshua.

– Det har inte hänt mycket i den kedjan (Nylander-Tavares-Cowan) på sistone. Därför väljer jag att göra en ändring för att ge Nylander en ny omgivning, säger Berube och ger sin syn på vad Nylander måste förbättra för att det ska lossna igen:

– Om jag skulle säga en sak så är det att han måste bli mer involverad i spelet. Detta är något som han måste ta sig igenom och jobba på för att komma ur. Alla spelare går igenom svackor någon gång men han behöver jobba hårdare för att komma ur det fortare.

William Nylander svarar om svackan

Till nattens match saknar Toronto forwarden Bobby McCann som är avstängd. McCann spelar vanligtvis i tredjekedjan men nu flyttas Nylander alltså ner för att ta den plats.

William Nylander själv ger också sin syn på att han nu får byta omgivning.

– Jag tycker att det är bra. Vi behöver testa något nytt för vår kedja har inte skapat speciellt mycket de senaste matcherna. Den kedjan med Roy och Joshua har funkat bra och nu är Bobby borta i en match, så varför inte ge det en chans?, säger Nylander själv enligt TSN.

Nylander ger också sin syn på varför spelet inte har funkat för egen del den senaste tiden.

– Det känns som att jag väljer att passa pucken i stället för att skjuta ibland när jag får lägena. Så jag behöver ha lite mer hunger att attackera kassen och få in pucken där. Jag tror det är vad som har saknats på sistone, säger William Nylander.

