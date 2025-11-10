Marcus Johansson firade 1 000 matcher i NHL genom att förlänga sin poängsvit till nio raka matcher.

Ändå var det Jesper Wallstedt som stal showen genom att rädda 36 skott i Minnesotas 2–0-seger mot Calgary.

– Jag visste att det här var chansen för mig att kliva ut och göra skillnad, säger han till Minnesota Star-Tribune.

Jesper Wallstedt och Marcus Johansson.

Foto: Alamy

Svenskarna stod i huvudfokus inför och under nattens möte mellan Minnesota Wild och Calgary Flames.



Matchen var veteranen Marcus Johanssons 1 000:e framträdande i grundseriesammanhang i NHL, vilket gjorde att han blev den 21:e svenske NHL-spelaren någonsin att nå fyrsiffrigt antal matcher i karriären. ”MoJo” firade det stora jubileet med att förlänga sin poängsvit till nio raka matcher med en assistpoäng – men det var ändå landsmannen Jesper Wallstedt som stal showen i matchen.



Detta genom att rädda samtliga 36 skott och hålla sin andra nolla i NHL-karriären i 2–0-segern mot Calgary.



– Det är alltid roligt att spela jämna matcher. Alla är på tå och väldigt fokuserade, säger Wallstedt till Minnesota Star-Tribune.

– Jag visste att det här var chansen för mig att kliva ut och göra skillnad. Jag kände mig väldigt självsäker och kände att träningen jag gjort de senaste veckorna när jag inte spelat så mycket spelade en stor roll.

Har gjort elva poäng under poängsviten

Medan Wallstedt var omutlig i ena änden av rinken levererade ”MoJo” i den andra, där han spelade fram Matt Boldy till dennes 1–0-mål i den andra perioden.



Johansson, som är den blott femte aktiva NHL-svensken med 1 000 NHL-matcher på meritlistan, har nu gjort elva poäng på sin nio matcher långa poängsvit.



– När vi kommer igång som lag är vi riktigt bra. Jag gör vad jag kan för att hjälpa laget att vinna, säger Johansson till NHL.com.



Joel Eriksson Ek noterades för två passningspoäng i matchen för Minnesota, medan både Rasmus Andersson och Mikael Backlund lämnade isen poänglösa för Flames. Svenskarna har båda gjort en poäng på de fem senaste matcherna för Calgary.



– De gjorde mål och vi gjorde inte det. Vi hade några chanser, men satte dem inte. Det är svårt att vinna när man inte gör mål, säger Backlund till NHL.com.



Minnesota Wild – Calgary Flames 2–0

Minnesota: Matt Boldy (8), Kirill Kaprizov (10).

Calgary: –



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.