Skadehelvetet fortsätter – fick puck i ansiktet på träning

Det finns nog inget Elias Petterssons lagkamrat Filip Chytil, 26, vill hellre än att få spela hockey regelbundet.

Nu står det klart att han blir borta ett tag – efter att ha träffats av en puck i ansiktet på träning.

Filip Chytil gick andra hållet i den storartade trejden där J.T. Miller bytte bort Vancouver Canucks för New York Rangers. Trejden som beskrevs som ett måste för att få frid i Canucks-truppen, efter att svenske Elias Pettersson och Miller haft en långgående konflikt. Sedan dess har Canucks spelat 88 matcher, medan Chytil bara lyckats spela 27 av dem.

Tjecken har gått igenom ett skadehelvete. Centerns förra säsong avslutades av en tackling från Chicago Blackhawks-centern Jason Dickinson. Under den pågående säsongen hann han bara spela sex matcher innan han fick en tackling som höll honom borta i tre månader.

”Det är oturligt för honom”

Därtill har han haft problem med migrän och missat matcher på grund av det. Nu har 26-åringen också fått en ansiktsfraktur – som kommer att hålla honom borta en längre tid.

Hur det gick till? Han fick en puck i ansiktet. Huvudtränaren Adam Foote förklarar.

– Det är oturligt för honom, det ser inte ut som att det krävs operation men han kommer att få specialisthjälp. Jag vet inte riktigt hur det kommer att bli just nu, säger han i ett klipp på sociala medier.