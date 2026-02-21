Uppgifter: Säsongen över för Lekkerimäki

Under OS har Jonathan Lekkerimäki hittat form nere i AHL. Nu kommer uppgifter om att Vancouver-svensken ska genomgå en säsongsavslutande operation.

Säsongen ser ut att vara över för Vancouver Canucks Jonathan Lekkerimäki. Foto: Bildbyrån/Anne-Marie Sorvin-Imagn Images.

13 matcher, två mål och en assist.

Ovanstående är vad Jonathan Lekkerimäki ser ut att stanna på i Vancouver Canucks och NHL under 2025/26. Den tidigare DIF-talangen, som snittat en poäng per match nere i AHL, saknades natten till lördag, och uppges nu stannat hemma när Abbotsford åkt iväg på bortaresa.

Rapporterna kommer från initierade Vancouver-reportern Rick Dhaliwal, på X, men stannar inte där.

Enligt Dhaliwal kommer Lekkerimäki även att genomgå en axeloperation som väntas avsluta hans säsong. En tung, tung smäll för 21-åringen som hittat form under OS-uppehållet med tre mål och fyra poäng på sina fem senaste matcher.

Har kontrakt med Vancouver till 2027

Jonathan Lekkerimäki valdes av Vancouver i första rundan av NHL-draften 2022 och åkte över till Nordamerika, från Örebro, i slutet av 2023/24-säsongen. Förra året blev det 24 framträdanden i NHL, men dit kommer han alltså inte att nå igen 2025/26.

Canucks har ännu inte bekräftat något, och det återstår att se exakt hur länge storlöftet blir borta. Hans NHL-kontrakt är skrivet till slutet av 2026/27.

Innan flytten över pölen och till Örebro slog Lekkerimäki igenom i Djurgården. Det blev även tre JVM-turneringar, med ett silver och ett brons.

Source: Jonathan Lekkerimäki @ Elite Prospects