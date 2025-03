Uppgifter: Närmar sig en lösning

Kyle Palmieris kontrakt med New York Islanders löper ut efter säsongen.

Nu uppger TSN:s insider Pierre LeBrun att 34-åringen och NHL-klubben är nära att hitta en lösning.

Kyle Palmieri.

Foto: Danny Wild/Imagn Images/Bildbyrån

Med ett utgående kontrakt fanns Kyle Palmieris namn med i ryktesfloran krig NHL:s trade deadline förra veckan.

I slutändan blev det ingen flytt för veteranen – i stället ser 34-åringen ut att bli kvar i New York Islanders längre än bara den resterande delen av den här säsongen. Enligt TSN:s insider Pierre LeBrun ska parterna nu vara nära att enas om en kontraktsförlängning.

Efter att deadlinen passerade förra fredagen har samtalen kring en förlängning tagit fart, menar LeBrun.

Femte poängbästa spelaren sedan ankomsten

34-åringen trejdades till New York Islanders från New Jersey Devils under säsongen 2020/21 och har sedan ankomsten till Long Island varit en pålitlig poängplockare. Sedan trejden i april 2021 har Palmieri producerat 165 poäng på 288 matcher. Med den noteringen har han varit klubbens femte bästa poängplockare sedan ankomsten bakom Brock Nelson (256), Mathew Barzal (221), Noah Dobson (199) och Anders Lee (178).

Den här säsongen har veteranen producerat 20 mål och totalt 41 poäng på 65 matcher för Islanders.

Palmieri skrev ett fyraårskontrakt fram till 2025 med Islanders under hösten 2021 med en lönetaksträff på fem miljoner dollar.